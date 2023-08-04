Türkiye tarihindeki en yüksek günlük petrol üretim rekoru kırıldı - Son Dakika
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Türkiye tarihindeki en yüksek günlük petrol üretim rekoru kırıldı

04.08.2023 16:35

Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesinde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldı. Böylece toplam 75 bin 52 varil petrol üretimiyle en yüksek yurt içi günlük üretim rekoru kırıldı.

Enerji yatırımlarına devam eden Türkiye dışa bağımlılığı her geçen gün daha da azaltıyor. Gerek petrol gerekse doğal gaz aramalarında atağa kalkan Türkiye, yeni keşiflerle de üretimini artırmaya devam ediyor. Bu kapsamda son müjde ise Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'ndan (TPAO) geldi.

ÜLKE TARİHİ REKORU KIRILDI

TPAO, açılan yeni kuyularla birlikte yurt içi günlük petrol üretiminde 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile ülke tarihinin rekorunun kırıldığını bildirdi.

"HEDEFİMZE DOĞRU ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

TPAO'nun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın sahalarında açılan yeni kuyularla birlikte Şırnak Gabar Bölgesi'nde günlük 16 bin 188 varil petrol üretimine ulaşıldığı belirtilerek, "Bu sayede 75 bin 52 varil petrol eşdeğeri ile Türkiye tarihinin en yüksek yurt içi günlük üretim rekorunu kırdık. Enerjide bağımsız Türkiye hedefimize doğru adım adım gururla ilerliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR (5)
  • Ahmet Ev: Anlaşılan Benzin, Mazot fiyatı 50 lira olacak, petrol buldukça fiyat yükselmeye başladı son zamanlarda Cevap Yaz 16 0 Yayından Kaldır
  • commenter: Seçim çalışmaları başlamış anlaşılan Cevap Yaz 30 4 Yayından Kaldır
  • sultan dolgun: O zaman benzin ve mazota indirim yolda Cevap Yaz 22 3 Yayından Kaldır
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Türkiye, Şırnak, TPAO, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye tarihindeki en yüksek günlük petrol üretim rekoru kırıldı - Son Dakika


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