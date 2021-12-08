Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-35 liradan satılıyor

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsi, kilogramı 20 ila 35 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda istavritin kilogramı 10-20, hamsinin kilogramı 20-35, ???????barbunyanın 30-35, mezgitin 35-50, sarganın kilogramı ise 40-50 liradan satılıyor.

Moloz mevkisinde balık satan Mehmet Örseloğlu, AA muhabirine, sezon başladığında bol miktarda çıkan hamsiyi bulamadıklarını, şu anda az miktarda avlanabildiği için hamsi fiyatlarının arttığını söyledi.

Sezonun yarısına gelindiğini belirten Örseloğlu, "Bu saatten sonra hamsi yavaş yavaş kendini çekmeye, incelmeye başladı. İrisi de var ama fiyatı da ona göre artıyor. Hamsinin fiyatı şu anda 20 ila 35 lira arasında değişiyor. 40 liradan düştü fiyatı. Şu anda iri hamsi 30-35 liraya gidiyor." diye konuştu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ifade eden Örseloğlu, "Dört mevsimi bir arada yaşıyoruz. Bunların da etkisi oluyor. Denizin biraz daha soğuması lazım ama o da soğumuyor. Bu hava şartlarından dolayı balık da olmuyor, kaçıyor." dedi.

Yakup Bektaşoğlu da az miktarda temin edebildikleri hamsinin kilogramını 20-25 liradan sattıklarını, hamsinin yanı sıra istavrit ve mezgite talep olduğunu dile getirdi.

Bektaşoğlu, "Hamsinin son dönemi, her an gidebilir. Hava sıcak olduğu için hamsi soğuya kaçar, yolu alır gider. Fiyatı 40 liraya kadar çıktı. Şu anda 20-30 arası geziyor. Bundan sonra bol bol istavrit gelir, barbunya ve çinekop olur." ifadelerini kullandı.