Üye Girişi
Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-35 liradan satılıyor - Son Dakika

Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-35 liradan satılıyor

08.12.2021 14:25
Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-35 liradan satılıyor

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsi, kilogramı 20 ila 35 liradan satışa sunuluyor.

Trabzon'da balıkçı tezgahlarını süsleyen hamsi, kilogramı 20 ila 35 liradan satışa sunuluyor.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Balık Pazarı'nda istavritin kilogramı 10-20, hamsinin kilogramı 20-35, ???????barbunyanın 30-35, mezgitin 35-50, sarganın kilogramı ise 40-50 liradan satılıyor.

Moloz mevkisinde balık satan Mehmet Örseloğlu, AA muhabirine, sezon başladığında bol miktarda çıkan hamsiyi bulamadıklarını, şu anda az miktarda avlanabildiği için hamsi fiyatlarının arttığını söyledi.

Sezonun yarısına gelindiğini belirten Örseloğlu, "Bu saatten sonra hamsi yavaş yavaş kendini çekmeye, incelmeye başladı. İrisi de var ama fiyatı da ona göre artıyor. Hamsinin fiyatı şu anda 20 ila 35 lira arasında değişiyor. 40 liradan düştü fiyatı. Şu anda iri hamsi 30-35 liraya gidiyor." diye konuştu.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini ifade eden Örseloğlu, "Dört mevsimi bir arada yaşıyoruz. Bunların da etkisi oluyor. Denizin biraz daha soğuması lazım ama o da soğumuyor. Bu hava şartlarından dolayı balık da olmuyor, kaçıyor." dedi.

Yakup Bektaşoğlu da az miktarda temin edebildikleri hamsinin kilogramını 20-25 liradan sattıklarını, hamsinin yanı sıra istavrit ve mezgite talep olduğunu dile getirdi.

Bektaşoğlu, "Hamsinin son dönemi, her an gidebilir. Hava sıcak olduğu için hamsi soğuya kaçar, yolu alır gider. Fiyatı 40 liraya kadar çıktı. Şu anda 20-30 arası geziyor. Bundan sonra bol bol istavrit gelir, barbunya ve çinekop olur." ifadelerini kullandı.

Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-35 liradan satılıyor
Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-35 liradan satılıyor
Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-35 liradan satılıyor
Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-35 liradan satılıyor
Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-35 liradan satılıyor

Ortahisar, Trabzon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-35 liradan satılıyor - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Hamile Jennifer Lawrence'den canlı yayında ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı 14:39 Hamile Jennifer Lawrence'den canlı yayında ağızları açık bırakan cinsel ilişki itirafı! Sunucu bile utandı
Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı 14:35 Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı Memurlar için 3'lü zam kapıda! İşte yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı 14:25 Memurlar için 3'lü zam kapıda! İşte yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi 13:07 TBMM'de yumruklu kavga! Milletvekilleri birbirine girdi! Oturuma ara verildi Analistler tarih verip, 12:24 Analistler tarih verip, "Hazırlığınızı yapın" diyerek uyardı Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş 11:37 Son dakika! Hindistan Genelkurmay Başkanı'nı taşıyan helikopter düştü! Toplam 14 kişiyi taşıyormuş Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not 10:55 Cübbeli'den Haluk Bilginer ve ekibine tam not Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek 09:03 Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek

Son Dakika Haberleri
14:39 Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!
14:35 Avrasya Araştırma'nın seçim anketi şaşkınlık yarattı! CHP, AK Parti'ye 3 puana yakın fark attı
14:29 Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25
14:25 Memurlar için 3'lü zam kapıda! İşte yeni memur zammı ile birlikte merak edilen maaş hesabı
14:19 Karadeniz'e milyonlarca dolar değerde olabilecek göktaşı düştü
14:02 Vatandaştan şaşırtan tepki! Yol göle dönünce ağ atıp balık tutmak istedi
14:01 Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın hayatını kaybetti!
13:58 Çinli kadının boğazını kesip evini yakmıştı! O katil hakkında flaş gelişme!
13:55 Erdoğan, Katar dönüşü gazetecilerin sorularını cevapladı! Faiz ve enflasyon hakkında dikkat çeken mesajlar verdi
13:47 Japon bilim insanlarından bir buluş daha! Işık altında virüsü tespit edebilen maske geliştirdiler
Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor! Yılbaşı geliyor, piyango biletinizi almayı unutmayın! İkramiye 670 milyonu aşıyor!         
14:40
CHP'li vekil Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı CHP'li vekil Meclis kürsüsüne elinde kilitli çocuk mamasıyla çıktı         
14:36
Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25 Yeni araştırma: "Her koşulda Erdoğan'a oy veririm" diyenlerin oranı %25         
14:30
İdam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf kan dondurdu İdam edilmeden önce baldızıyla ilgili yaptığı itiraf kan dondurdu         
14:24
Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmaya çalışmışlardı! Yakalanan emekli astsubay ile 4 sanığın cezası kesildi Eroin dolu valizleri yol kenarına atıp kaçmaya çalışmışlardı! Yakalanan emekli astsubay ile 4 sanığın cezası kesildi         
12:39
Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu! Şanlıurfa'da, jandarmadan kaçan araçta başından vurulmuş annenin cansız bedeni bulundu!         
12:00
Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş Valilikten açıklama: Psikolojik rahatsızlığı olmasına rağmen rutin kontrollere gitmemiş         
11:25
Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı! Zarrab'ın Miami'deki görkemli hayatına ilişkin yeni fotoğraflar ortaya çıktı!         
10:17
TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş: 3 tane oyun şirketi şu anda yerli otomobil için çalışıyor         
08:56
Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum Karan Özçivit'in "Annemi mi seviyorsun babanı mı?" sorusuna verdiği cevap : Mikrofonu seviyorum         
08:26
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanacak! ! Ana gündem maddesi ekonomi olacak         
22:12
Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı Plajda cinsel ilişkiye giren çift gözaltına alındı         
18:01
Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı Son Dakika! Fatih Terim yürekleri ağza getirdi! Hastaneye kaldırılan deneyimli hoca tedavi altına alındı         
18:01
TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız TİSK'ten ilk açıklama: Ümit ediyoruz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız         
17:37
Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler Ibrahimovic, Türk hayranlarından da tepki toplayacak! Milli oyuncumuz Hakan hakkında sert sözler         
16:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2021 14:48:52. #1.13#
SON DAKİKA: Trabzon'da hamsinin kilogramı 20-35 liradan satılıyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement