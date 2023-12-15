 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Trabzon Reel Sektör Platformu Temsilcileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Üye Girişi

Trabzon Reel Sektör Platformu Temsilcileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nı Ziyaret Etti

Trabzon Reel Sektör Platformu temsilcileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Ziyarette, ihracatın artırılması ve sanayi ticaretin geliştirilmesi için iş dünyasının talepleri aktarıldı ve 2024 Yatırım Programı için projelerin yer aldığı dosya teslim edildi.

Trabzon Reel Sektör Platformu Temsilcileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı\'nı Ziyaret Etti
15.12.2023 - 11:20,
Abone Ol

Trabzon Reel Sektör Platformu temsilcileri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (TTSO) yapılan açıklamaya göre, Bakan Uraloğlu'na gerçekleştirilen ziyarette, Trabzon Ticaret Borsası (TTB), Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB), Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DİKB), Of Ticaret ve Sanayi Odası tarafından oluşturulan Trabzon Reel Sektör Platformu temsilcileri yer aldı.

İhracatın artırılması, sanayi ve ticaretin geliştirilmesi için iş dünyasının öncelikli taleplerini Bakan Uraloğlu'na aktaran heyet, 2024 Yatırım Programına alınması istenilen projelerin yer aldığı dosyayı da teslim etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TTSO Başkanı Erkut Çelebi, bir süre önce düzenledikleri basın toplantısında kamuoyuna açıkladıkları Trabzon reel sektörünün taleplerini Bakan Uraloğlu'na sunduklarını belirtti.

Uraloğlu'na, öncelikle bakanlığın projeleri olmak üzere diğer projeler ve iş dünyasının taleplerine destek istediklerini aktaran Çelebi, şunları kaydetti:

"Şehrimizin, bölgemizin ve ülkemizin kalkınmasına, şehrimizin ekonomik yönden gelişimine bu taleplerimizin büyük katkı vereceğine inanıyoruz. Geçmişte Trabzon'un gelişim stratejisiyle ilgili yapılan toplantıları yeniden başlatmayı planlıyoruz. Bu konuda çalışmaları yapacağız, geniş bir katılımla toplantıyı düzenleyeceğiz. Sayın Bakanımız da bu toplantının yapılmasını destekliyor."

AK Parti Trabzon Milletvekili Yılmaz Büyükaydın'ın da bulunduğu ziyarette, TTSO Meclis Başkanı Şadan Eren, TTB Başkanı Eyyüp Ergan, TTB Meclis Başkanı Nevzat Özer, TESOB Başkanı Metin Kara, DKİB Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Of TSO Başkanı Erdal Saral ve diğer ilgililer yer aldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Trabzon, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trabzon Reel Sektör Platformu Temsilcileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika


11:24
Terörist Murat Karayılan'ın koruması öldürüldü Terörist Murat Karayılan'ın koruması öldürüldü
11:12
Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07
Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
10:34
Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21
Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13
Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum
10:13
Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:12
Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı

Son Dakika
11:12 Merkezi yönetim bütçesi kasımda 76,5 milyar TL fazla verdi
11:07 Tiyatro ekibi kurup yüzüstü mü bıraktı? Özge Özpirinçci'den yalanlama geldi
09:39 Kocasinan'da kentsel ve sosyal dönüşüm projeleri hızla devam ediyor
10:34 Sosyal medyada skandal yayın: 1 milyon beğeni olursa romantik anlara başlarım
10:21 Türkiye'de en çok ev alan yabancılar Ruslar oldu
10:13 Kıran kırana yarış var! İşte dün akşamki maçlar sonrası ülke puanı sıralamasında son durum
10:12 Avustralya'da aranan suçlu Masood Zikria'nın Türkiye'de müteahhitlik yaptığı ortaya çıktı
10:13 Adana'da lise öğrencisine cinsel istismar davası: Fırıncı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı
10:03 Ebru Gündeş estetik operasyonu sonrası tanınmaz hale geldi
09:59 2024 sonu dolar kuru beklentisi yükselirken enflasyon beklentisi geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2023 11:38:10. #1.11#
SON DAKİKA: Trabzon Reel Sektör Platformu Temsilcileri Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement