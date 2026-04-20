Trafik İkazı: Yol Çalışmaları Devam Ediyor

20.04.2026 08:56
Yol yapım, bakım ve onarımlar nedeniyle bazı yollarda ulaşım kontrollü ve yavaş gerçekleşiyor.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Aydın-Denizli Otoyolu'nun 2-5. kilometrelerinde Denizli istikametinde yapılacak şev çalışması nedeniyle emniyet şeridi ve sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden sağlanıyor.

Ankara Çevre Otoyolu'nun 0-1. kilometrelerinde Ayaş Köprüsü'nün genleşme derzi çalışmaları sebebiyle İstanbul istikametindeki ilk iki şerit araç trafiğine kapatılarak ulaşım, diğer şeritlerden kontrollü sürdürülüyor.

Silifke-Mersin yolunun 21-22. kilometrelerinde "Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi" kapsamındaki yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerinde yol yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Baladız-Isparta-Antalya yolunun 20-22. kilometrelerinde menfez yapım çalışmaları nedeniyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü ve kontrollü izin veriliyor.

Artvin-Erzurum yolunun 0-37. kilometrelerinde bulunan 20 tünelin elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.30'a kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Van-Hakkari yolunun 71-79 kilometrelerinde tünel ve yol yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Diyarbakır-Silvan-Bingöl yol ayrımının 71-73. kilometreleri yapım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapatılarak ulaşım, sağ şeritten çift yönlü devam ediyor.

Ordu-Gölköy-Mesudiye yolunun 46-48. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Çanakkale-Çan yolunun 38-40. kilometrelerinde duvar çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Kaynak: AA

