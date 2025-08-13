Trafik Kazalarında Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Trafik Kazalarında Dolandırıcılığa Dikkat!

13.08.2025 15:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOBB, trafik kazası sonrası vekalet talep edenlerin dolandırıcı olduğunu açıkladı ve uyardı.

Trafik kazası geçiren kişilerin başına gelebilecek dolandırıcılık vakaları olduğunu söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), kaza sonrası telefonla başlayan vekalet oyununa karşı vatandaşı uyardı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Başkanı Ahmet Nedim Erdem, trafik kazası sonrası, değer kaybı işlemleri için hiçbir sigorta eksperinin vatandaşı arayarak vekalet talep edemeyeceğini, yetkisiz kişilere dikkat edilmesi gerektiğini bildirdi. Erdem, yaptığı yazılı açıklamada, vatandaşları, trafik kazası sonrası dolandırılma riskine karşı uyardı.

Nedim Erdem konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Meydana gelen trafik kazası sonucunda, şayet aracınızda değer kaybına konu bir hasar oluşmuşsa ve kazaya karışan diğer araç kusurlu durumda ise zorunlu trafik sigortası kapsamında ilgili sigorta şirketinden değer kaybı tazminatı talep edilebilir. Değer kaybı tazminatı için öncelikle kusurlu tarafın sigorta şirketine müracaat edilmelidir. Genel uygulamada, talep dilekçesi, hasar ekspertiz raporu ve hasarlı araç fotoğraflarının e-posta ya da kargo yoluyla sigorta şirketine iletilmesi başvuru için yeterli olmaktadır. Ayrıca, doğrudan ya da sigorta şirketine müracaat neticesinde sonuç alınamaz ise Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezinin internet adresinden 'Online İşlemler' ve "Eksper Atama" adımları takip edilerek e-devlet doğrulaması ile değer kaybı müracaatında bulunulabilir" açıklamasında bulundu.

"Sigorta Eksperi, sigortalı ya da hak sahibinden asla vekalet talep etmez"

Kanun gereği sigorta eksperinin tarafsız ve bağımsız olması gerektiğini sözlerine ekleyen Nedim, "Hiçbir sigorta eksperi sigortalı ya da hak sahibini arayarak değer kaybı veya hasar süreçlerini takip edeceğini belirterek vekaletname talep etmez. Araç kazalarının ardından kötü niyetli kişilerin sigorta eksperi, devletin eksperi gibi unvanlar kullanarak Araç Değer Kaybı davası süreçlerini yürütmek adına vekalet istediği konusunda İcra Komitemize bildirimler gelmektedir. Kişisel verilerinizi de ele geçiren bu kişilere itibar edilmemesi, yasal işlemlerin yapılabilmesi için ilgili mercilere bildirilmesi tavsiye edilmektedir. Bir kişi sigorta eksperi olduğunu iddia ederek sizden vekalet istiyorsa, bu bir dolandırıcılık girişimidir. 'Devletin eksperiyim', 'değer kaybınızı ben alacağım', "mahkemeye gitmeden çözerim" gibi ifadelerle arayan kişilere itibar edilmemelidir" ifadelerine yer verdi.

Erdem, Avukatlık Kanunu'na aykırı faaliyet göstererek, vatandaşların mağduriyetine yol açan hasarın 'danışmanlık firmaları, aracılar ve iş takipçileri' gibi isimlerle faaliyet gösteren kişi veya firmalar hakkında yasal işlem yapılması için Türkiye Barolar Birliğince gerekli başvuruda bulunmak üzere 'İhbar Butonu'nu hazırlandığını bildirdi.

Konuya ilişkin bildirimlerin 'https://www.barobirlik.org.tr/AraciTakipciIhbar' adresinden yapılabileceğini belirten Erdem, 'eksper' adı altında arayan yetkisiz kişilere ilişkin de '[email protected]' adresine ihbarda bulunulabileceğini kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Dolandırıcı, Güvenlik, Ekonomi, 3-sayfa, trafik, Finans, Hukuk, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trafik Kazalarında Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye’den çekilen ünlü cips markası raflara döndü Türkiye'den çekilen ünlü cips markası raflara döndü
Yok artık Romulo Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı Yok artık Romulo! Türk futbolunun transfer rekorlarından birini kırdı
Ezber bozan sözler İşte Şener Üşümezsoy’un ’’En rahat uyuyacağım yer’’ dediği ilimiz Ezber bozan sözler! İşte Şener Üşümezsoy'un ''En rahat uyuyacağım yer'' dediği ilimiz
Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak Kuyumcular altın için yıl sonunu işaret etti: 6 bin lira olacak
Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış Doktorların bilgilerini ele geçirip kutu kutu ilaç yazmış
Samsun’da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı Samsun'da bir okulda Türk bayrağı aşağı indirildi, Atatürk posteri yere atıldı
Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı O anlar kamerada Sert iniş yapan uçak, pistteki uçaklara çarpıp alev aldı! O anlar kamerada
Bayındır Sağlık Grubu’nun yüzde 80 hissesi Acıbadem’e satıldı Bayındır Sağlık Grubu'nun yüzde 80 hissesi Acıbadem'e satıldı
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale’deki yangınlar tamamen kontrol altında İçişleri Bakanı Yerlikaya: Çanakkale'deki yangınlar tamamen kontrol altında
Türkiye’nin en mutsuz şehirleri belli oldu Türkiye'nin en mutsuz şehirleri belli oldu
TFF’den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba’ya görev TFF'den Hami Mandıralı ve Samet Aybaba'ya görev

15:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
14:44
Çanakkale’de yine orman yangını Kaz Dağları tehdit altında
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında
12:56
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
Ekrem İmamoğlu: Seçime giremezsem başka adayı desteklerim
11:58
Aydın’da neler oluyor WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek
21:00
Halit Yukay hala bulunamadı Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
Halit Yukay hala bulunamadı! Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
20:54
Fenerbahçe’nin golü VAR’a takıldı
Fenerbahçe'nin golü VAR'a takıldı
20:50
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler
Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
20:45
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
Drenaj çalışması sırasında toprakta insan parçaları bulundu
20:12
Fenerbahçe’den duygulandıran hareket 1907 adet balon uçuruldu
Fenerbahçe'den duygulandıran hareket! 1907 adet balon uçuruldu
19:50
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı’ya Büyük Tepki
Fenerbahçe Taraftarından Acun Ilıcalı'ya Büyük Tepki
19:46
5 maddede ChatGPT’yi güvenli kullanma önerisi
5 maddede ChatGPT'yi güvenli kullanma önerisi
19:39
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
AB ve 24 ülkeden ortak Gazze açıklaması: 3 talep sıraladılar
19:32
Yapay zekaya sorduk Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi
Yapay zekaya sorduk! Kişisel sohbetlerimiz internette indekslendi mi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2025 15:10:26. #7.13#
SON DAKİKA: Trafik Kazalarında Dolandırıcılığa Dikkat! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.