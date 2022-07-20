Trakya'daki Muğlalı arıcılardan 'Çayır Tırtılı' ilaçlama uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi

Trakya'daki Muğlalı arıcılardan 'Çayır Tırtılı' ilaçlama uyarısı

20.07.2022 17:25

Trakya'daki Muğlalı arıcılardan 'Çayır Tırtılı' ilaçlama uyarısı Trakya bölesine bal üretimi için giden Muğlalı arıcılar, Ayçiçeklerde görülen 'Çayır Tırtılı' istilasına sürdürülen biyolojik ilaçlama sonrası arı ölümleri yaşanabileceğini belirterek, Ayçiçek üreticilerinin ilaçlamanın gece...

Trakya'daki Muğlalı arıcılardan 'Çayır Tırtılı' ilaçlama uyarısı

Trakya bölesine bal üretimi için giden Muğlalı arıcılar, Ayçiçeklerde görülen 'Çayır Tırtılı' istilasına sürdürülen biyolojik ilaçlama sonrası arı ölümleri yaşanabileceğini belirterek, Ayçiçek üreticilerinin ilaçlamanın gece yapmaları konusunda yetkililere seslendiler.

MUĞLA - Yüzde 95'i gezgin arıcılık yapan ve Trakya'da bulunan Muğlalı arıcılar, Ayçiçek ürünlerinde görülen 'Çayır tırtılı' istilası sonrası gündüz gerçekleştirilen ilaçlamalarda sıkıntı yaşamaya başladıklarını açıkladılar.

Türkiye'nin dört bir köşesine gezgin arıcılık ve bal üretimi için giden Muğlalı arıcılar gittikleri bölgelerdeki bitkisel üretime polinasyon (tozlaşma) ile katkı sağlıyorlar. Yapılan bilimsel çalışmalara göre arıların polinasyon ile bitkisel üretime sağladıkları katkı, arı ürünlerinin ekonomik katkısına göre 10-12 kat fazla olduğu, bitkisel üretimde temel ana faktörlerden birisinin de bal arıları olduğu açıklandı.

Son bir haftadır Trakya Bölgesinde başlayıp, daha sonra Anadolu'nun diğer illerinde de görülen, binlerce dekar Ayçiçeği ekili arazilerin 'Çayır tırtılı' istilasına uğraması sonrası kimyasal mücadele çalışmaları başladı. Gerçekleştirilen biyolojik ilaçlamaların gündüz saatlerinde arıların uçtuğu bir dönemde yapılması ile bölgedeki arıcıların kitlesel arı ölümlerine sebep olacağını belirtti.

Türkiye Arıcılar Birliği tarafından 12 Temmuz 2022 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne ilaçlamalar konusunda yazılan yazıda, "Edirne İli sınırları içerisinde Ayçiçek ekili arazilerde 'Çayır tırtılı' zararlısı ile mücadele çerçevesinde Ayçiçek yetiştiricileri tarafından zirai mücadele başlatıldığı, ayçiçek bal üretim sezonu olması sebebiyle tarım arazilerinin neredeyse tamamının arı kolonileri ile dolu olduğu ve yapılan ilaçlamalar sebebiyle bölgede ciddi arı ölümleri görüleceği belirtilmektedir. Merkez Birliğimize benzer şekilde Tekirdağ ilimizden de sözlü dönüşler almış bulunmaktayız. Arı ölümlerinin yaşanmaması için İl/İlçe Tarım Müdürlükleri tarafından zararlı ile bulaşık araziler tespit edilmeli, bulaşık olmayan arazilerde zirai mücadele yapılması engellenmelidir. Bal arılarına zararlı olmayan ilaçlar ile zaruri araziler ilaçlanmalıdır. Bal arısına zararlı olmayan ilaçların kullanımında oluşacak ilave maliyetlerin karşılanması hususunda, Önder Çiftçi Derneği'nin başlattığı çalışmaya İl Birliklerimiz ve arıcılarımız destek olacaktır. İlaçlama yapılırken Drone'lar ile gece ilaçlama yapılmalı, arıların uçtuğu saatlerde ilaçlamaya müsaade edilmemelidir" denildi.

Muğla Arı Yetiştiricileri Birliği yaptığı yazılı açıklamada, "Bölgede kitlesel arı ölümleri vakaları ile karşılaşmamamız için, Ayçiçeği üreticilerinin ve bağlı oldukları üretici örgütlerinin Bakanlığımızla koordineli ve denetimli olacak şekilde, ilaçlamaların gece ve arıya zarar vermeyen içerikli ilaçlarla yapılması gerektiğini önemle vurgulamak isteriz" denildi.

YORUMLAR
500
İngiliz Tottenham kulübü sahibinin yatı Akyaka'da İngiliz Tottenham kulübü sahibinin yatı Akyaka'da
Kaynak: İHA

Trakya Bölgesi, Türkiye, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trakya'daki Muğlalı arıcılardan 'Çayır Tırtılı' ilaçlama uyarısı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:58 Ukrayna-Rusya savaşında inanılmaz olay! Kurşunların hedefi olan Ukrayna askeri, cebindeki akıllı telefon sayesinde ölümden döndü
17:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın annesinin cenazesine katıldı
17:37 İYİ Parti lideri Meral Akşener'den 'fındık' mesajı: En az 74 lira olmalı
17:14 Her gören "Satılık mı?" diye soruyor! 150 bin lira masraf yaptığı 1976 model Hacı Murat'ı ayda sadece bir kez kullanıyor
17:06 Endonezya'da halk kabus dolu günler yaşıyor: Havaların ısınması sonucu gün yüzüne çıkan pitonlar büyük korku salıyor
17:02 Ali Koç ile Mesut Özil, ayrılık sonrası ilk kez cenazede karşılaştı
16:59 1975'ten bu yana en sıcak günleri yaşayan İspanya'da sıcak hava dalgası sebebiyle en az 500 kişi yaşamını yitirdi
16:48 AB tutuştu! Gaz tüketimlerini yüzde 15 azaltması istendi: Rusya üzerimizde baskı kurmaya çalışıyor
14:31 Adı Fenerbahçe ile anılıyordu! Arjantinli yıldız Dybala yeni takımına imzayı attı
16:33 Cüzdanını takside düşüren futbolcu Neuer, kendisine cüzdanını teslim eden taksiciyi mutlu edemedi: Tam bir hayal kırıklığı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 18:09:28. #1.12#
SON DAKİKA: Trakya'daki Muğlalı arıcılardan 'Çayır Tırtılı' ilaçlama uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement