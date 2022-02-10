Üye Girişi
Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Edirne'de toplandı - Son Dakika

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Edirne'de toplandı

10.02.2022 11:48
Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Edirne'de toplandı

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, şubat ayı olağan toplantısını Tekirdağ Valisi Yıldırım başkanlığında Edirne'de gerçekleştirdi.

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, şubat ayı olağan toplantısını Tekirdağ Valisi Yıldırım başkanlığında Edirne'de gerçekleştirdi.

Toplantı bir önceki yönetim kurulunda alınan kararların görüşülmesi ile başladı. Ardından 2021 yılı faaliyet raporu görüşüldü. Genel sekreterin 2022 yılı harcama yetkileri belirlenerek, ajansın afet yönetim çalışmaları hakkında yönetim kuruluna bilgi verildi. Daha sonra 5449 sayılı Kanun'da gerçekleşen kalkınma ajansları katkı payları ve faiz uygulanmasına dair mevzuat değişikliği hakkında bilgi verildi. Ergene Havzası 1/100.000 Çevre Düzeni Planı ile ilgili hazırlanan raporun görüşülmesi ve bazı idari konuların ele alınmasının ardından toplantı dilek ve temenniler ile sona erdi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Meriç Sosyal Tesisleri'nde yapılan toplantıya Tekirdağ Valisi ve Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, Kırklareli İl Genel Meclisi Başkanı Aydın Karakoç, Edirne TSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, Kalkınma Kurulu Başkanı Turhan Altıntel, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Kalkınma Ajansı uzmanları katıldı. - EDİRNE

Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Edirne'de toplandı
Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Edirne'de toplandı

YORUMLAR
500

Trakya Bölgesi, Aziz Yıldırım, Tekirdağ, Edirne, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Edirne'de toplandı - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:00 Son Dakika! Kılıçdaroğlu'nun elektrik faturası açıklamasına Bahçeli'den yorum: Sivil itaatsizlik maskesi altına iliştirilmiş bir isyan denemesidir
16:56 Eğlenmek için gittiği gazino mezarı oldu! 4 kişilik grupla tartışan genç feci şekilde öldürüldü
16:55 İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Prensi Charles ikinci kez koronavirüse yakalandı
16:53 Öğretmenden 16 yaşındaki öğrenciye taciz! Mesajlar ortaya çıkınca tutuklandı
16:46 Son Dakika: ABD son 40 yılın rekorunu kırdı! Yıllık enflasyon yüzde 7,5'e yükseldi
16:35 Artan maliyetler yüzünden boş baklava satılıyor!
16:35 Çocuğu arabanın bagajına koyan babanın şaşkına çeviren ifadesi: Araba kalabalıktı, yaramazlık yapınca sinirlendim
16:28 Berber dükkanının kadınlarla yaptığı tanıtımı gören bu berbere gelmek istiyor
16:23 Bir Zamanlar Çukurova'da bugün neler olacak? Züleyha, Çolakların elinden nasıl kurtulacak?
16:05 Demokrasi endeksinde 103. sıradayız! Dünyanın en demokratik ülkesi Norveç
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 17:09:22. #1.11#
SON DAKİKA: Trakya Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Edirne'de toplandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement