Trendyol, Gazze'ye 10 milyon dolarlık insani yardım yapacak

Türkiye'nin önde gelen e-ticaret platformu Trendyol, Filistin temalı ürünleri kasıtlı olarak platformdan kaldırdığı iddiasıyla tepki çekmişti. Şirket, dün yaptığı açıklamayla iddiaları reddederken olayın teknik bir sorun nedeniyle gerçekleştiğini ve müdahale sonrası ürünlerin tekrar görüntülenmeye başladığını duyurmuştu. Dünkü olayın ardından harekete geçen Trendyol, Gazze için kesenin ağzını açtı. Şirket, Gazze'ye 10 milyon dolarlık insani yardım yapacağını bildirdi.

BARIŞ TEMENNİSİNDE BULUNDULAR

Şirketten yapılan açıklamada, Trendyol'un Gazze'de yaşanan insanlık dramından derin üzüntü duyduğu, bölgede kalıcı ateşkes ve barışın bir an önce tesis edilmesini temenni ettiği kaydedildi.

"YENİ YARDIM PROGRAMLARIMIZI HAFTAYA DEVREYE ALACAĞIZ"

Açıklamada, "Ablukanın devam ettiği Gazze'de sivil halkın temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla, Trendyol olarak 10 milyon dolar insani yardım yapma kararı aldık. Zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren sivil halka yardımların doğrudan ulaşması için, ilgili kamu kurumlarıyla koordinasyon halindeyiz. Ayrıca, Trendyol platformumuzda, Gazze'deki sivil halk için daha fazla yardım eli uzatılmasını sağlamak amacıyla yeni insani yardım programlarımızı haftaya devreye alacağız." ifadelerine yer verildi.