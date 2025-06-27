Trendyol ile E-ihracat Buluşmaları

"e-Ticaret ve e- İhracat Buluşmaları: Trendyol ile Küresel Pazara Yolculuk", Çankırı, Kastamonu ve Sinop'ta iş dünyasıyla buluşacak.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansından (KUZKA) yapılan açıklamada, e-ticaretin sınırları aşıp ihracata dönüştüğü yeni dijital dönemde Trendyol, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı ve Çankırı, Kastamonu ile Sinop'un ticaret ve sanayi odaları işbirliğinde toplantılar düzenleneceği belirtildi.

Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta 1-2 Temmuz'da etkinliklerin ayrı ayrı düzenleneceği aktarılan açıklamada, "Katılımcılar, e-ihracatın zorlukları ve avantajlarına dair merak ettikleri soruları doğrudan uzmanlara yöneltebilecek. Trendyol İç Anadolu Bölge Satış ve Geliştirme Yöneticisi Mutlu Çevik'in konuşmacı olarak katılacağı etkinlik, 1 Temmuz Salı günü saat 10.00'da Çankırı Ticaret ve Sanayi Odasında, aynı gün saat 15.00'de Kastamonu'da Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı toplantı salonunda, 2 Temmuz Çarşamba günü ise saat 10.00'da Sinop Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilecek." bilgisi verildi.

Toplantılarda Trendyolun e-ihracat vizyonu, Türkiye'nin bu alandaki rekabet avantajları, ihracat sürecinin nasıl işlediği ve sistemin satıcılara sağladığı kolaylıkların detaylı olarak aktarılacağı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Üretimden pazarlamaya kadar pek çok alanda dönüşüm yaşayan e-ticaret sektörünün mikro ihracat yoluyla nasıl uluslararası pazarlara açılabildiği anlatılacak. Özellikle Türkiye'nin dört bir yanından satıcıların hiçbir ek operasyonel yük taşımadan ürünlerini yurt dışına gönderebildiği sistem, yerel girişimciler için önemli bir ihracat kapısı olarak öne çıkıyor. Trendyolun altyapısıyla desteklenen bu sistem sayesinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop'taki girişimciler ürünlerini yalnızca Türkiye'ye değil, Azerbaycan'dan Körfez ülkelerine, Balkanlar'dan Avrupa'ya kadar uzanan geniş coğrafyaya ulaştırabilme imkanı bulunuyor. 2023 yılında Azerbaycan ile başlayan süreç, Körfez ülkeleri ve son olarak Romanya'nın sisteme dahil edilmesiyle Avrupa Birliği'ne doğru yayılmaya devam ediyor. Tümü Türkiye'de üretilen ürünlerin dünya pazarlarına açılmasını kolaylaştıran bu model, özellikle e-ticaret üzerinden ihracatı hedefleyen TR82 Bölgesi'ndeki girişimciler için büyük fırsatlar sunuyor."