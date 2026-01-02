Trilyonlarca liralık keşif: Toprağın altından servet fışkırdı - Son Dakika
Ekonomi

02.01.2026 15:01
Çin'in Hunan Eyaleti'nde yürütülen jeolojik çalışmalar, yerin derinliklerinde bin tondan fazla altın barındırabileceği tahmin edilen dev bir yeraltı yatağını ortaya çıkardı. Wangu altın sahasında tespit edilen potansiyel rezervin ekonomik büyüklüğü trilyonlarca lirayla ifade edilirken, yetkililer kesin rakamlar için ek araştırmaların şart olduğunu vurguladı.

Çin'in Hunan Eyaleti'nde sürdürülen jeolojik çalışmalar, dünya gündemine oturan büyük bir keşfe sahne oldu. Hunan Eyaleti Jeoloji Bürosu'na bağlı ekiplerin Wangu altın sahasında yaptığı incelemelerde, yerin derinliklerinde bin tondan fazla altın bulunabileceği değerlendirildi. Tahmini değerin yaklaşık 600 milyar yuan, yani 3,7 trilyon TL seviyesinde olduğu ifade edildi.

ON BİNLERCE METRELİK SONDAJ

Uzun soluklu çalışmalar kapsamında on binlerce metreyi bulan sondajlar yapıldığı, gelişmiş 3 boyutlu modelleme teknikleriyle yer altındaki yapıların analiz edildiği kaydedildi. İlk bulgular, sahada yüksek potansiyelli bir mineralizasyonun varlığına işaret ederken, rezervin gerçek büyüklüğünün netleşmesi için daha kapsamlı ölçümlere ihtiyaç olduğu belirtildi.

40'TAN FAZLA ALTIN DAMARI TESPİT EDİLDİ

Mevcut verilere göre yaklaşık 2 bin metre derinlikte 40'tan fazla altın damarı belirlendi. Jeologlar, mineralleşmenin 3 bin metreye kadar uzanabileceğini öngörüyor.

TEK ÖRNEKTE DİKKAT ÇEKEN TENÖR: TON BAŞINA 138 GRAM

Saha çalışmalarında incelenen bazı kaya örneklerinde gözle görülebilir altın izlerine rastlandığı bildirildi. Uzmanlar, tek bir kesitte ton başına 138 gram gibi oldukça yüksek bir altın tenörü ölçüldüğünü açıkladı. Ancak bu tür lokal yüksek değerlerin, yatağın tamamının aynı ölçüde ekonomik olduğu anlamına gelmediğinin altı çizildi.

DERİNLİK ARTTIKÇA MALİYET KATLANIYOR

Uzmanlar, bir madenin işletilebilirliğinde yalnızca tenörün değil; damarların kalınlığı, sürekliliği ve çıkarma koşullarının da belirleyici olduğuna dikkat çekti. Derinlik arttıkça ısı, su basıncı, havalandırma ve üretim maliyetlerinin ciddi şekilde yükseldiği vurgulandı.

BÖLGE ZATEN ALTIN POTANSİYELİYLE BİLİNİYORDU

Wangu altın sahasının bulunduğu kuzeydoğu Hunan bölgesinin, Çin'in en önemli altın kuşaklarından biri olarak kabul edildiği hatırlatıldı. Bu son keşiften önce dahi bölgedeki toplam altın kaynaklarının 315 tonun üzerinde olduğu biliniyordu.

