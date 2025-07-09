Trump'ın Bakır Tarifesi, Fiyatları Rekora Taşıdı - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın Bakır Tarifesi, Fiyatları Rekora Taşıdı

09.07.2025 11:26
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Trump, bakır ithalatına %50 tarife koydu, fiyatlar uluslararası piyasalarda 5,81 dolara yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceklerini bildirmesinin ardından bakırın libresi uluslararası piyasalarda 5,81 dolarla rekor kırdı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Trump'ın göreve gelmesinin ardından gündemden düşmeyen gümrük tarifeleri piyasaların yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. ABD tarafından açıklanan son tarife kararları sonrası bundan sonra da daha ağır tarifelerin gelebileceğine dair endişeler arttı. Bu durum ithal mallara uygulanan yüksek vergilerin küresel ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceğine dair öngörüleri öne çıkardı.

Trump, bu hafta Japonya ile Güney Kore'ye yönelik mektuplarında bu ülkelerden 1 Ağustos'tan itibaren ABD'ye gönderilen tüm ürünlere, sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulanacağını bildirdi. Trump, Malezya, Kazakistan, Tunus, Güney Afrika, Bosna Hersek, Endonezya, Bangladeş, Sırbistan, Kamboçya, Tayland, Laos ve Myanmar'a yönelik tarife oranlarını içeren mektupları yayımlamıştı.

Söz konusu mektuplarda Trump, uygulanacak tarife oranlarının, Malezya, Kazakistan ve Tunus için yüzde 25, Güney Afrika ve Bosna Hersek için yüzde 30, Endonezya için yüzde 32, Bangladeş ve Sırbistan için yüzde 35, Kamboçya ve Tayland için yüzde 36, Laos ile Myanmar için yüzde 40 olduğunu duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, bu kararlardan sonra bakır ithalatına yüzde 50 tarife getireceklerini söyledi. Trump'ın politikaları emtia piyasasında sert dalgalanmalara neden olurken, özellikle bakır fiyatlarında sert yükselişler görüldü.

Söz konusu kararın ardından bakırın libresi uluslararası piyasalarda 5,81 dolarla rekor kırdı.

Bakırın libresindeki yükseliş haziran sonuna göre yüzde 10'u, geçen yıl sonuna göre de yüzde 40'ı aştı. Halihazırda bakır piyasasında arz endişeleri bu yıl fiyatların yükselmesine neden oldu. Çin'in talebinin gücünü koruması da bakır fiyatlarını olumlu etkiledi.

Artan arz yönlü sorunlar da bakır fiyatlarında yükselişe neden oldu

Küresel olarak artan arz yönlü sorunlar da bakır fiyatlarında yükselişe neden oldu. Bakır madenciliği şirketi Teck Resources, Şili'deki iki operasyonda üretimde aksama yaşandığını bildirdi.

Londra Metal Borsasında bakır stoklarının azalması da fiyatları yukarı yönlü etkiledi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde, Kamo-Kakula bakır işletmesi sismik aktiviteden etkilendi ve bu da işletmenin yeraltı kısmının su altında kalmasına neden oldu.

Vadeli işlem ve emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, öncelikle ABD'nin dünyanın en büyük ikinci bakır ithalatçısı olduğunu vurguladı.

Ergezen, "Dolayısıyla yüzde 50 gibi bir tarife açıklanması ABD'nin başlıca Şili, Peru ve Kanada'dan yapmış olduğu bakır ithalatını ciddi anlamda maliyetini arttıracak bir unsur. Bakırda bir arz daralması da olabilir. Çünkü şu anda mevcut stoklardan kullanılmaya başlayacak ve hemen burada ciddi bir işte aynı tedarik zincirinin devam etmesini bekleyemeyiz. Özellikle bu anlamda ABD'li bakır üreticileri, bakır madencilik şirketleri avantajlı bir konuma gelecektir. Diğer bir noktada ABD'deki bakır maliyetlerindeki artış bir miktar bakır talebini de baskılayacak unsur." değerlendirmelerinde bulundu.

"Bu tarifeler Çin'e yarayabilir"

Ergezen, kararın etkilerinin madencilik hisselerinde de görüleceğini söyledi. Kararla ABD'deki madencilik şirketlerinin olumlu, Şili ve Peru'daki şirketlerin ise olumsuz etkileneceğini ifade eden Ergezen şöyle devam etti:

"Aslında ABD burada kendi bakır üreticisi şirketlerini korumak istiyor. Şili, Peru, Kanada'dan ithalatı azaltmaya çalışıyor. Diğer tarafta dünyanın en büyük ithalatçılarından bir tanesi de Çin. ABD'de artan maliyetlerle Şili ve Peru ve Kanada'dan ABD'ye gönderilen bakırın Çin'e doğru yönelmesi de mümkün. Bu tarifelerin çok uzun vade kalıcılığı olacağını düşünmek bir miktar zor, gerçekçi de olmaz diyebilirim. Çünkü burada alınan aksiyon doğal olarak Çin'i de etkileyecek, onun işine yarayacak bir hale getirecek."

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'ın Bakır Tarifesi, Fiyatları Rekora Taşıdı - Son Dakika

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