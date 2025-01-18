Trump'ın Beyaz Saray Havluları Denizli'de Üretildi - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'ın Beyaz Saray Havluları Denizli'de Üretildi

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Donald Trump'ın Beyaz Saray'da kullanacağı havlular, Denizli'de Zorel Tekstil tarafından üretildi.

18.01.2025 10:34
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Donald Trump'ın Beyaz Saray'da kullanacağı havlular Denizli'de üretildi

Beyaz Saray için havlu üreten firma: "Türkiye ve Denizli imajı açısından oldukça önemli bir hamle"

DENİZLİ - Amerika Birleşik Devletleri'nde ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmaya hazırlanan Donald Trump'ın yeni dönemde Beyaz Saray'da kullanacağı havlular Denizli'de üretildi. Yakın bir zamanda sevki yapılacak olan havlular, ilk kez Almanya'da devam eden alan Heimtextil Fuarında tanıtıldı.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, 20 Ocak'ta mevcut Başkan Joe Biden yönetimi devir almaya hazırlanıyor. Devir teslim sürecinde başkanlık konutu Beyaz Saray'da değişiklikler yapılıyor. Trump'ın ikinci kez First Lady olmaya hazırlanan eşi Melania Trump, katıldığı bir programda Beyaz Saray'da ailesinin yaşayacağı üst katlar için yeni mobilya ve diğer eşyaları çoktan seçtiğini söylemişti. 4 yıl önceki düzenin devam edeceğini kaydeden Trump, "Biraz değişiklik olacak. Çok fazla değil. Çoktan toparlandım. İçeri girmesi gereken mobilyaları çoktan seçtim. Yani bu sefer çok farklı bir geçiş oldu şimdi kendimi de daha hazır hissediyorum" demişti.

İlk kez görüntülendi

Yapılan değişiklikler kapsamında Donald Trump ve ailesinin yeni dönemde Beyaz Saray'da kullanacağı havlular Denizli'de üretildi. Ev tekstili ve ihracatında Türkiye ve dünyanın en önemli merkezlerinden olan Denizli'de Zorel Tekstil tarafından üretilen resmi logolu havluların önümüzdeki hafta ABD'ye sevk edileceği öğrenildi. Beyaz Saray için özel olarak üretilen havlular, ilk kez ev tekstili sektöründe dünyanın önemli fuarları arasında yer alan Almanya Heimtextil Fuarında tanıtıldı.

Beyaz Saray için yapılan özel üretimi "Türkiye ve Denizli imajı açısından oldukça önemli bir hamle" olarak nitelendiren firmanın ihracat ve pazarlama müdürü Veysel Akçay, "Bu fuara damgasını vuracak bir olay bu. Donald Trump, Amerika Birleşik Devletlerinin yeni başkanı seçildi. O'nun Beyaz Saray'da kullanacak olduğu havluları, Denizli'de biz üretiyoruz. Bu havulardan bir tanesini buraya Heimtextil Fuarına getirdik. Havlunun üzerine Beyaz Saray'ın resmi amblemi işlendi. Beyaz Saray için sipariş edilen havluların üretimini tamamladık. Bu havluluların yüklemesini önümüzdeki Pazartesi günü yapacağız. Donald Trump'ın asıl mesleği inşaat, turizm ve otelcilik. Beyaz Saray'ın ardından nasip olursa Donald Trump'a ait otellerin havlu işlerinin de bize gelmesini ümit ediyoruz. Heimtextil Fuarına bu yıl damga vuracak olay bu. ABD'nin yeni Başkanının havluları Denizli'mizde üretildi. Parası pulu bir tarafa bu olayın prestiji dahi bize yeter. Denizli için büyük bir prestiji oldu ve Türkiye içinde ayrı bir katma değeri var. Türkiye ve Turquality markasının dünyada kabul gören bir değeri var artık" diye konuştu.

Trump\'ın Beyaz Saray Havluları Denizli\'de Üretildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Trump'ın Beyaz Saray Havluları Denizli'de Üretildi - Son Dakika

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