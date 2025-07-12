Trump'tan AB ve Meksika'ya Yüzde 30 Tarife - Son Dakika
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Ekonomi

Trump'tan AB ve Meksika'ya Yüzde 30 Tarife

Trump\'tan AB ve Meksika\'ya Yüzde 30 Tarife
12.07.2025 17:12
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Trump, AB ve Meksika'dan gelen ürünlere 1 Ağustos'tan itibaren yüzde 30 gümrük vergisi uygulanacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine ait sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Avrupa Birliği (AB) ile Meksika'ya gönderdiği tarife mektuplarına yer verdi.

"YÜZDE 30'LUK BİR TARİFE TALEP EDECEĞİZ"

AB'ye yönelik mektubunda Trump, büyük ticaret açığı vermelerine rağmen AB ile çalışmayı kabul ettiklerini vurgulayarak, bunun daha dengeli ve adil olması gerektiğine işaret etti. Trump, AB'nin tarife ve tarife dışı politikaları ve ticaret engelleri nedeniyle ortaya çıkan uzun vadeli, büyük ve kalıcı ticaret açıklarından uzaklaşması gerektiğini belirtti.

Trump, "1 Ağustos'tan itibaren AB'den tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak, ABD'ye gönderilen AB ürünleri için sadece yüzde 30'luk bir tarife talep edeceğiz. Şimdiye kadar kapalı olan ticaret pazarlarınızı ABD'ye açmak, tarife ve tarife dışı politikalarınızı ve ticaret engellerinizi ortadan kaldırmak isterseniz, belki bu mektupta bir düzeltme yapmayı düşünebiliriz." ifadelerini kullandı.

"MEKSİKA'NIN SINIR GÜVENLİĞİ İÇİN YAPTIKLARI YETERLİ DEĞİL"

Trump, Meksika'ya yönelik mektubunda da bu ülkeye fentanil krizinden kaynaklanan gümrük vergileri uygulandığını anımsatarak, "Meksika sınır güvenliğini sağlamama yardımcı oluyor, ancak yaptıkları yeterli değil." değerlendirmesinde bulundu.

Meksika'nın hala Kuzey Amerika'yı "uyuşturucu ticareti oyun alanına çevirmeye çalışan" kartelleri durduramadığına işaret eden Trump, "Açıkçası, bunun olmasına izin veremem. 1 Ağustos'tan itibaren, Meksika'dan ABD'ye gönderilen ürünlere, tüm sektörel tarifelerden ayrı olarak yüzde 30 oranında bir tarife uygulayacağız." ifadelerine yer verdi.

"MEKSİKA KARTELLERLE MÜCADELEDE BAŞARILI OLURSA BİR DÜZELTME YAPMAYI DÜŞÜNECEĞİZ"

Trump, Meksika ile yaşadıkları tek sorunun fentanil akışı olmadığını savunarak, bu ülkeyle ticaret açığının ABD ekonomisi ve hatta ulusal güvenliği için büyük bir tehdit olduğunu kaydetti. ABD Başkanı, "Meksika kartellerle mücadelede ve fentanil akışını durdurmada başarılı olursa, bu mektupta bir düzeltme yapmayı düşüneceğiz." ifadesini kullandı.

MİSİLLEME DURUMUNDA 'TARİFELER ARTACAK' TEHDİDİ

Trump, mektuplarında bu ülkelerin şirketlerinin ABD'de üretim yapmaları halinde herhangi bir tarifeyle karşılaşmayacaklarını belirterek, bunun için gerekli izin süreçlerini hızlandıracaklarını kaydetti.

Misilleme durumunda ise yüzde 30 olarak belirlenen gümrük vergisi oranlarının artırılacağını bildiren Trump, "Bu tarifeler, ülkelerinizle olan ilişkilerimize bağlı olarak artırılabilir veya azaltılabilir." ifadesine yer verdi.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Avrupa Birliği, Donald Trump, Donald Trump, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Trump'tan AB ve Meksika'ya Yüzde 30 Tarife - Son Dakika

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