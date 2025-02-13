Trump'tan Plastik Pipet Desteği

Ekonomi

Plastik sektörü temsilcileri, ABD Başkanı Donald Trump'ın "plastik pipet" kararnamesini değerlendirdi.

Söz konusu kararın dünyadaki büyük plastik üreticilerinden biri olan Türkiye'ye olumlu katkı sağlaması beklenirken, yasaklamak yerine çözümsel bir bakış açısının her kesim açısından çok daha faydalı olacağı ifade edildi.

Plastik Sanayicileri Federasyonu (PLASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, AA muhabirine, Trump'ın kağıt pipet kullanımının yaygınlaştırılmasını eleştirdiğini hatırlatarak, "Trump, tekrardan plastik pipet kullanılacağını söyledi. Kağıt pipetlerin işe yaramadığını hemen bozulduğunu ifade eden Trump, plastik pipetlerin çok daha dayanıklı olduğuna dikkati çekti. Bu açıklamayı, Türkiye'nin en önemli ihracatçı sektörlerinden biri olan plastik endüstrisinin geleceği açısından önemli buluyoruz." diye konuştu.

Kağıttan üretilen pipetlerin gıdayla temas ettiği anda hemen deforme olup besinlere zarar verebildiğine dikkati çeken Karadeniz, şöyle devam etti:

"Ekolojik düzenin bozulmaması adına doğa dostu çözümler mutlaka araştırılmalı. Elbette ki çevreye atılan pipetlerin her türlüsü doğaya zarar veriyor. Ancak plastik pipetlerin geri dönüştürülebilmesi diğer malzemelere göre daha mümkün. Geri dönüşümle elde edilecek kaynaklar hiç şüphesiz ki ülke ekonomisine de katkı sunacaktır."

Karadeniz, gıdaya uyumlu olan plastik pipetlerin kullanımının sürdürülebilir bir dünya için ideal bir seçim olacağını düşündüklerini belirterek, "Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, sıfır atık ilkesiyle hareket edip, plastik pipetlerin çöpe değil geri dönüşüme gönderilmesidir." dedi.

Yasak yerine çözümsel bir bakış açısının her kesim açısından çok daha faydalı olacağını vurgulayan Karadeniz, "Bilinçli insan modeline yönelik çalışmalar yapılmalı, gerekirse kamu spotlarıyla tüketiciler bilinçlendirilmeli. Bildiğiniz gibi pandemi döneminde plastiklerin önemi bir kez daha ortaya çıkmış ve insan sağlığı açısından tek kullanımlık plastik malzemelerin hayat kurtardığı anlaşılmıştı." ifadelerini kullandı.

"Kağıt pipetlerin üretim maliyeti plastik pipetlere kıyasla daha yüksek"

Karadeniz, kağıt pipetlerin üretim maliyetinin plastik pipetlere kıyasla daha yüksek olduğuna aktararak, "Bu durum, bazı işletmelerin maliyetleri düşürmek için başka alternatifler aramasına neden oluyor. Örneğin, bambu veya metal gibi yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir pipetler, kağıt pipetlerin bir diğer alternatifi olarak değerlendiriliyor. Ancak yıkanabilir ve tekrar kullanılabilir bir pipetin ne kadar hijyenik olduğu sorgulanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği verilerine göre ocakta 749 milyon 779 bin dolar ihracat yapan Türkiye plastik sektörünün en çok ihracatını 170 milyon dolarla Slovenya'ya yaptığını hatırlatan Karadeniz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ocak'ta en çok ihracat yapılan ilk 10 ülke Slovenya, İspanya, ABD, Hollanda, Romanya, Almanya, İtalya, Rusya, Irak ve Lübnan oldu. Türkiye'nin ihracatında üçüncü sırada yer alan ABD'ye ocakta toplamda 122 milyon 166 bin dolar ihracat yapıldı. Bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,47'lik ihracat artışı sağlayan sektörde hedef daha yükseklere ulaşabilmek."

"Türkiye büyük plastik üreticilerinden biri"

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu, plastik pipetlerin kağıt pipetlere oranla daha hafif olduğunu belirterek, "Kaynak tüketimi çok daha az, karbon emisyonu hesaplamasında daha çok ağacın kesilmemesi sebebiyle doğal anlamda bir artısı var. Tek dezavantajı plastik pipeti doğaya atarsanız orada kalıyor." dedi.

Bir kağıt pipetin, plastik pipetin yedi katı daha pahalı olduğuna dikkati çeken Eroğlu, "Çok daha pahalı bir ürünü sırf insanların bir kısmı doğaya atıyor diye siz herkese zorunlu olarak bunu kullandırıyorsunuz. Kağıt pipetlerde tüketici deneyimi çok kötü. Kağıt pipet bir süre sonra ıslandığında içeri doğru çöküyor. Kağıt pipetler 8 tane kağıdın birbirine sarılmasıyla yapılıyor ve tutkal kullanılıyor. Kağıt pipet üretiminde Çin ilk sırada." diye konuştu.

Eroğlu, plastiğe dönüşün yalnızca pipetle sınırlı olmadığını anlatarak, "Trump 'plastiğe geri dönüyoruz' dedi. Bir plastik ürünün karbon emisyonu daha iyiyse, birileri sırf doğaya atıyor diye bunu yasaklamak çok mantıklı bir şey değil. Onun yerine atmasını engellemek, yasaklamak, ceza vermek olabilir. Şu anda dünyada özellikle bu ekonomik süreçlerin getirdiği sıkılaşmayla birlikte birçok insan bu hesapları yapıyor ve böyle baktığında da bu ürünlere geçiyor." ifadelerini kullandı.

Bu durumun Türkiye'ye etkisine değerlendiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye'ye etkisi tabii ki olumlu olacak. Çünkü Türkiye dünyada büyük plastik üreticilerinden biri. Avrupa'da Almanya'dan sonra ikinci en büyük üretici Türkiye. Geçen yıl 10 milyon tona yakın plastik mamul ürettik. Dolayısıyla Kuzey Amerika ihracat pazarımız adına da Avrupa'da bu bahsettiğim değişimler adına da Türkiye'ye ihracat pazarında büyük bir fırsat da sunuyor. Türkiye'de yıllık yaklaşık 8-10 milyar adet pipet üretiliyor."