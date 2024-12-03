TTI İzmir Fuarı ve TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı 5 Aralık'ta Başlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

TTI İzmir Fuarı ve TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı 5 Aralık'ta Başlıyor

TTI İzmir Fuarı ve TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı 5 Aralık\'ta Başlıyor

İzmir'de düzenlenecek TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuarı ve eş zamanlı TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı, 5 Aralık'ta kapılarını açıyor. Turizm ve sağlık sektöründen profesyonelleri bir araya getirecek etkinlik, sürdürülebilir turizm ve dijitalleşme üzerine çeşitli oturumlar ve hackathonlar düzenleyecek.

03.12.2024 13:11  Güncelleme: 13:14
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Turizmin değişmeyen rotası TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi ile TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı, 5 Aralık'ta kapılarını açıyor. Turizm aktörlerini 18'inci kez bir araya getirecek TTI İzmir ile sağlık ve turizm temalarını birleştiren 2'inci TTI Health, ülkemizin ve dünyanın dört bir yanından sektör profesyonelini ziyaretçilerle buluşturacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, TÜRSAB'ın desteği ile İZFAŞ ve TÜRSAB Fuarcılık ortaklığında düzenlenen 18. TTI İzmir Uluslararası Turizm Ticaret Fuar ve Kongresi, Fuar İzmir'de yapılacak. Fuar, dünyanın dört bir yanından turizm profesyonellerini bir araya getirirken uluslararası katılımcı ve ziyaretçileri yeniden buluşturmaya hazırlanıyor. TTI İzmir'de; ticari görüşmeler ve yatırım fırsatlarının yanı sıra etkinlikler, söyleşiler de gerçekleştirilecek. "Sürdürülebilir Destinasyonlar ve İzmir" ve "İzmir Otel ve İşletmeler" başlıklı oturumlar ile İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından yürütülen Create in İzmir projesi kapsamında, İzmir Ticaret Odası ve YABİSAK'ın (Yazılım ve Bilişim Sanayicileri Kümelenmesi) katkılarıyla "Turizmde Dijitalleşme Hackathon'u" düzenlenecek. Geleceğin turizm anlayışını yeniden tanımlamayı, teknolojiyi turizme entegre etmeyi ve sürdürülebilir projeler geliştirmeyi hedefleyen etkinlikte katılımcılar, turizm sektöründe yenilikçi çözümler üretmek için bir araya gelecek.

Ticari anlaşmalar için en uygun zemin

TTI İzmir Fuarı; önceki 17 yılda olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden katılımcı ve ziyaretçileri buluşturacak. Fuarda; kamu kurumları, belediyeler, seyahat acenteleri, tur operatörleri, turizm büroları, oteller ve konaklama tesisleri, havayolları, turizm taşımacılığı, seyahat teknolojileri ve yazılımları gibi birçok kuruluş yer alacak. Ayrıca oluşturulan özel alanda profesyonel ziyaretçiler; oteller, acenteler, turizm sektöründe faaliyet gösteren her türlü katılımcı firmayla yüz yüze görüşüp ticari iş anlaşmaları gerçekleştirme fırsatı bulacak. Kültürel mirasları fuar çatısı altında buluşturan TTI İzmir'de; denizi, kumu, güneşi, tarihi, kültürel yapıları, antik kentleri ve doğal güzellikleriyle Türkiye'nin dört bir yanından marka şehirler ile farklı ülkelerden katılımcılar yer alacak. TTI İzmir kapsamında, Türk Hava Yolları sponsorluğunda 38 ülkeden 90 sektör profesyoneli de B2B (işletmeden-işletmeye) görüşmelerde bulunmak üzere fuara gelecek.

TTI Health 2. Sağlık Turizmi Fuarı, sağlık ve turizmi buluşturacak

Sağlık turizminin öncü firmaları, bu yıl TTI İzmir ile eş zamanlı olarak ikinci kez düzenlenen TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı'nda ziyaretçilerle buluşacak. Fuar, sağlıkla turizmi birleştirerek, son zamanlarda milyonlarca insanın sağlık hizmetleri için seyahat etme ihtiyacını karşılamayı amaçlıyor. Sağlık sektörü profesyonelleri ile uluslararası turizm aktörleri, Fuar İzmir'de bir araya gelerek sektördeki son gelişmeleri ve yenilikleri paylaşacak, iş birlikleri için fırsatlar yakalayacak. Fuarın katılımcı profilini hastaneler, klinikler, sağlık turizmi acentaları, estetik merkezleri, hastane malzemeleri ve teknolojileri tedarikçileri ile termal turizm, SPA wellness, geriatri turizmi, medikal sektörlerindeki firmalar oluşturuyor. TTI Health fuarları kapsamında, İzmir Ticaret Odası iş birliği ile alım heyeti programı da düzenlenecek. İtalya, Rusya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de içinde yer aldığı 16 ülkeden sağlık turizmi sektörü profesyonelleri alım heyeti programına katılacak. Fuarla eş zamanlı olarak Estetik Plastik Cerrahi Derneği tarafından bir kongre de düzenlenecek. Kongre kapsamında, sağlık turizminin geleceğinden cerrahi uygulamalara kadar birçok konu ele alınacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Sağlık, Turizm, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TTI İzmir Fuarı ve TTI Health Sağlık Turizmi Fuarı 5 Aralık'ta Başlıyor - Son Dakika

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