TÜBA 3. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu yapıldı - Son Dakika
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TÜBA 3. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu yapıldı

05.07.2022 14:15
TÜBA 3. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu yapıldı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu'nun hazırladığı "TÜBA 3. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu: Sürdürülebilir Gıda Politikaları ve Tedarik Zincirleri" başlıklı sempozyum gerçekleştirildi.

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Gıda ve Beslenme Çalışma Grubu'nun hazırladığı "TÜBA 3. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu: Sürdürülebilir Gıda Politikaları ve Tedarik Zincirleri" başlıklı sempozyum gerçekleştirildi.

TÜBA'dan yapılan açıklamaya göre, sempozyum Ankara Üniversitesi ev sahipliğinde yapıldı.

Sempozyumun açılışında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, dünyada 2 milyar kişinin beslenme yetersizliği çektiğine işaret ederek, "Yine yaklaşık 800 milyon insan kronik açlıkla baş başa. Bu yıl gıda meselesi çok gündemde çünkü artık bu sorun gelişmiş kabul edilen ülkelerin market raflarında da kendini gösteriyor. Yani ne zaman bazı sorunlar dünyanın mutlu azınlığına dokunmaya başlıyor ancak o zaman gündem oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Küresel salgın ile sürdürülebilirlik anlamında pek çok sektörün zarar gördüğünü aktaran Kacır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlardan biri de gıda sektörü. Tedarik zincirinin bozulmasıyla gıda fiyatlarında yüksek maliyetler ortaya çıktı. Gıda güvenliğinin sağlanmasında sürdürülebilir tarımsal üretim sistemlerinin uygulanmasına ihtiyaç duyuluyor. Ekosistemimiz maalesef geri dönülmez derecede zarar gördü ve gıda güvenliği de tehlikeye girdi. Özellikle az gelişmiş ülkelerde gıdaya erişim zorlaştıkça açlık gibi insani krizlerin de yükselmeye başladığını görüyoruz. Bu krizlerin çözümü de doğru tarım politikalarının izlenmesiyle mümkün olacak. Ülkemiz, bu konuda kendisi ve insanlık için gayret içinde. Son 20 yılda oluşturulan güçlü altyapı sayesinde gıda tedarikinde büyük bir sorun yaşamadı, kendine yeterlilik oranı yüzde 100'ün üzerinde."

"Rapor hazırlayacağız"

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker de herkesin sağlıklı, güvenilir, temiz gıda kaynaklarını korumakla yükümlü olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Akademik öngörü çalışmalarında gıda sektöründe ciddi bir krizin söz konusu olduğu ve bağımlılıkların ülkeleri zor durumda bırakabileceği konusunda uyarılar yapılmıştı. Salgın sonrası süreçte yaşanan ticari ve siyasi krizlerin de birleşmesiyle tedarik zincirlerinde ortaya çıkan ve enerji sektöründeki navlun artışları, konuyu çığ halinde daha büyük bir soruna dönüştürdü. Tedbir alınmadığı takdirde dünya çok yönlü ve çok daha keskin bir hasarla karşı karşıya kalacak. Mevcut stoklarımız ve tedbirlerimizle tüm dünya gibi biz de idare ediyoruz."

Şeker, TÜBA'nın bilim temelli danışmanlık göreviyle politika yapıcılara ve karar alıcılara yardımcı olması için çok disiplinli bir yaklaşımla hazırlanacak raporun, Türkiye'nin konu hakkındaki politika ve uygulamalarına katkı sunacağını aktardı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Necdet Ünüvar da gıda ve sağlıklı beslenme tedarik zincirinin her krizde daha fazla konuşulduğunu ifade etti.

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Kaynak: AA

Ankara Üniversitesi, Sempozyum, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBA 3. Gıda ve Sağlıklı Beslenme Sempozyumu yapıldı - Son Dakika

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