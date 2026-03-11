TÜBİTAK'tan Enerji Teknolojileri İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TÜBİTAK'tan Enerji Teknolojileri İş Birliği Vurgusu

11.03.2026 22:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Prof. Dr. Burcu Özsoy, sanayi ve akademi iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM) Başkanı Prof. Dr. Burcu Özsoy, enerji teknolojileri başta olmak üzere, birçok alanda sanayi–akademi iş birliğini güçlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) mart ayı meclis toplantısına katılan Özsoy, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinin Türkiye'de araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önemli merkezlerinden biri olduğunu belirterek bilim, teknoloji ve yenilik odaklı çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

Merkezde enerji teknolojileri, malzeme ve kimya teknolojileri ile iklim ve yaşam bilimleri başta olmak üzere farklı alanlarda araştırmalar yürütüldüğünü dile getiren Özsoy, sanayi, üniversite ve araştırma merkezleri arasındaki iş birliğinin teknoloji geliştirme sürecinde kritik rol oynadığını vurguladı.

"Üniversite, AR-GE merkezleri ve sanayinin birlikte çalışması, teknolojinin oluşması açısından çok kıymetli." diyen Özsoy, her adımda özellikle yaşamı güvence altına alacak teknolojileri üretmek öncelikleri olduğunu aktardı."

Son nesil milli muharip uçağı KAAN'ın yaşam destek sistemi ve beraberinde patlama önleme sistemi geliştirmelerinin TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezinde yapıldığını hatırlatan Özsoy, Savunma Sanayii Başkanlığı ve AFAD başta olmak üzere, çeşitli kurumlarla işbirliği halinde olduklarını kaydetti.

Türkiye'nin enerji dönüşümü sürecinde alternatif teknolojilerin önemine işaret eden Özsoy, elektrikle çalışan araçların yenilenebilir enerjiyle de takviye edilmesi gerektiğine işaret etti.

Hidrojen teknolojisiyle çalışan tırların 2027 yılında yollarda olacağını vurgulayan Özsoy, şöyle konuştu:

"Hidrojenle çalışan tır, 2027'de yollarda olacak. Bunda TÜBİTAK MAM imzası var, beraberinde AB ülkelerinin. Bunu yapabilmek önemli. O tırla ilgili araştırmacılar, üniversiteler, AR-GE merkezleri ve sanayicinin beraber yola çıktığı bir ürün, gelecek sene hidrojenle çalışan tır yollarda olacak. Aslında en büyük motivasyon."

Sanayicilerin sorularını da yanıtlayan Özsoy, yeni teknolojiler geliştirme noktasında işbirliğine hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Toplantıda, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da aylık ekonomik gelişmelere ilişkin sunum yaptı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Tübitak, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜBİTAK'tan Enerji Teknolojileri İş Birliği Vurgusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı Sevgilisinden ayrılan genç sokak ortasında aracını parçaladı
Hürmüz’de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf’tan ABD’ye ’’PlayStation’’ göndermesi Hürmüz'de gerilim tırmanırken, İran Meclis Başkanı Galibaf'tan ABD'ye ''PlayStation'' göndermesi
PSG Başkanı Katar’da mahsur kaldı PSG Başkanı Katar'da mahsur kaldı
Vicdanımızı ne zaman kaybettik Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti Vicdanımızı ne zaman kaybettik! Yerde can çekişirken herkes bakıp geçti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım şimdi eksi 51 puanda
Hürmüz Boğazı’nda kaç Türk gemisi var Bakan Uraloğlu rakam verdi Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

21:49
YPG’li Salih Müslim öldü
YPG'li Salih Müslim öldü
21:44
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
Pezeşkiyan ateşkes için şartları açıkladı
21:39
ABD’yi korku sardı FBI İran’ın Kaliforniya’ya saldırabileceğini ileri sürdü
ABD'yi korku sardı; FBI İran'ın Kaliforniya'ya saldırabileceğini ileri sürdü
21:34
Erbil’de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
Erbil'de ABD Konsolosluğu yakınlarında İHA saldırısı
21:22
Devrim Muhafızları komutanı, İran’ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
Devrim Muhafızları komutanı, İran'ın hiç bilinmeyen füzesini ilk kez açıkladı: Dikkatli olun
21:10
Talimat Bahçeli’den: Ramazan Kaşlı MHP’den ihraç ediliyor
Talimat Bahçeli'den: Ramazan Kaşlı MHP'den ihraç ediliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 22:55:52. #7.12#
SON DAKİKA: TÜBİTAK'tan Enerji Teknolojileri İş Birliği Vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.