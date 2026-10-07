TÜBİTAK UZAY, ilk Ay görevi uzay aracını 2027'de fırlatmayı hedefliyor - Son Dakika
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TÜBİTAK UZAY, ilk Ay görevi uzay aracını 2027'de fırlatmayı hedefliyor

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TÜBİTAK UZAY, ilk Ay görevi uzay aracını 2027\'de fırlatmayı hedefliyor
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TÜBİTAK UZAY, Türkiye'nin ilk Ay görevi için geliştirdiği uzay aracını 2027'nin ikinci çeyreğinde fırlatmayı hedefliyor. Yüzde 80'in üzerinde yerlilikle geliştirilen araç, Ay yörüngesinde otonom görev yapıp bilimsel veri toplayacak.

TÜBİTAK UZAY Ay Görevi Proje Yöneticisi Burak Yağlıoğlu, Türkiye'nin ilk Ay görevini gerçekleştirmek için çalıştıklarını belirterek, "Ay'dan önemli görüntüler alacağız, yüksek çözünürlüklü kameralarımız var, bilimsel verileri toplayacağız." dedi.

Uluslararası Uzay Federasyonu (IAF) tarafından düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi (IAC), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile SAHA İstanbul'un eş ev sahipliğinde Antalya NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

"AY'I DAHA İYİ ANLAMAYI SAĞLAYAN UZAY ARACI GELİŞTİRDİK"

Yağlıoğlu, Milli Uzay Programı kapsamında 10 büyük hedef olduğunu ve Ay Araştırma Programı'nın da bu 10 büyük hedef arasındaki önemli hedeflerden biri olduğunu söyledi.

Ay Araştırma Programı dahilinde iki görevlerinin olduğunu kaydeden Yağlıoğlu, şu an ilk görevi icra ettiklerini ve Ay'a gidip burada keşif yapan, veriler toplayan, Ay'ı daha iyi anlamayı sağlayan bir uzay aracı geliştirdiklerini bildirdi.

Yağlıoğlu, "Aracı orada çalıştırdıktan sonra verileri alıp bizim bilim insanlarımız tarafından bunların bilgiye çevrilmesi, teknolojilerin gösterilmesi... Kendi geliştirdiğimiz teknolojileri dünyaya göstermek anlamında ve uluslararası uzay bilimi ve teknolojisine katkı yapacak hedeflerimiz de bulunuyor." diye konuştu.

"TAMAMEN BİZİM ÜRÜNÜMÜZ"

Yağlıoğlu, burada amacın sadece Ay'a gitmek olmaması gerektiğini, çünkü uzay teknolojisi geliştirmenin, bilim yapmanın uluslararası anlamda kendilerini bir yere oturtacak olan konular olduğunu belirtti.

Bunun kendilerinin ilk derin uzay görevi olduğuna işaret eden Yağlıoğlu, şu bilgileri paylaştı:

"İlk defa dünyadan başka bir cismin yörüngesine oturup burada operasyonlar gerçekleştireceğiz. Bunu kendi geliştirdiğimiz derin uzay aracımızla yapacağız. Bu aracımız yüzde 80'in üzerinde yerlilikle geliştirildi. Görev ve sistem tasarımını tamamen biz yaptık, hiçbir danışmanlık almadan gerçekleştirdik bunu. Aslında tam bir milli takım oluşturduk. Bu uzay aracımızda da şu an yüzde 80 üzerinde bir yerlilik elde ettik. Bu aracımız üzerinde sadece ekipmanlar değil aslında yazılımları da tamamen yüzde 100 olarak kendimiz geliştiriyoruz. Yaklaşık 15 yıldır bu böyle ama bütün sistemlerin kurgulanması, işletilmesi, görev ve sistem tasarımı dahil tamamen bizim ürünümüz olacak."

"ARACIMIZ AY YÖRÜNGESİNDE OTONOM GÖREV YAPABİLECEK"

Burak Yağlıoğlu, ikinci görevin yüzeye yumuşak iniş ve "rover" (uzay keşiflerinde kullanılan gezici araç) götürmek üzerine olduğunu aktararak, birinci göreve çalışırken bir yandan da ikinci göreve bakıp iniş araştırmaya uygun bir mimari üzerinde çalışarak sistemlerini kurguladıklarını dile getirdi.

Yağlıoğlu, şöyle devam etti:

"Bu da bize önemli tecrübeler kazandırdı. Bu platformumuzun üzerinde de çeşitli yine teknolojileri deniyor olacağız. Bütün haberleşme, güç, uzay aracı üzerindeki uçuş bilgisayarlarımız, yazılımlarımız, haberleşme sistemlerimiz ve veri arayüz ekipmanlarımız bütün bunlar tarihçe kazanacak ama bunun yanında mesela yerli olarak geliştirilen hibrit itki sistemini derin uzayda ateşleyeceğiz. Görüntü destekli seyrüsefer sistemi geliştiriyoruz, bunlar Ay yüzeyindeki kraterlere bakarak aracımızın konum ve yönelimini bulacak, böylece aracımız Ay yörüngesinde otonom görev yapabilecek. Bu tür önemli teknolojileri de orada göstermek istiyoruz."

Aracı 2027'nin ikinci çeyreğinde fırlatmayı hedeflediklerine dikkati çeken Yağlıoğlu, toplamda 5-6 ay görev süresi öngördüklerini ancak işlerin planladıkları gibi gitmesi durumunda bunu aslında 1,5 yıla kadar da uzatabileceklerini dile getirdi.

Yağlıoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ay'dan önemli görüntüler alacağız, yüksek çözünürlüklü kameralarımız var, bilimsel verileri toplayacağız. İkinci görev dediğimiz bu yumuşak iniş ve yüzeye bir gezici keşif aracı götürmek. Böylece dünyada kendi imkanlarıyla Ay'a gidip iddialı bir görev yapabilen 9'uncu ülke olacağız. Bizim teknolojilerimizi, mühendisliğimizi, işte proje yönetimimizi, bilim yapmamızı, bunları aslında bir Türk markası olarak tescillemiş olacağız."

Kaynak: AA
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