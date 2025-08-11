TUCBS: Coğrafi Bilgi Sistemi e-Devlet'te! - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TUCBS: Coğrafi Bilgi Sistemi e-Devlet'te!

TUCBS: Coğrafi Bilgi Sistemi e-Devlet\'te!
11.08.2025 15:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TUCBS, afet risklerini gösteren 630'dan fazla veri katmanıyla e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS), e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların erişimine açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS), e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların erişimine açıldı. 630'dan fazla coğrafi veri katmanına sahip sistem, sadece harita değil; deprem kuşakları, taşkın alanları, heyelan riski, dere yatakları gibi afet risklerine dair bilgileri de sunuyor.

TUCBS'nin yatırımcı güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bilindiği üzere 10 Ağustos günü, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem, ülkemizin deprem açısından birçok bölgede risk taşıdığını bizlere bir kez daha hatırlattı. Bakanlığın geliştirdiği TUBCS ile danışmanlar artık müşterilerine yalnızca fiyat veya mevki değil; çevresel sürdürülebilirlik ve afet riskleri konusunda da bilgi verebilecek. Vatandaşlarımız arsa ya da konut alımında, başta deprem riski olmak üzere, merak ettikleri tüm coğrafi bilgilere tek tıkla ulaşabilecek. Bu, bilinçli yatırım kararlarının önünü açacak" ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüm kritik önem taşıyor"

Sistemin afet anında da kritik rol üstlendiğini kaydeden Özelmacıklı, "Sistem, paylaşıma sunduğu hayati veriler sayesinde olası bir afette müdahale süreçleri hızlı ve doğru şekilde yönetilebiliyor. Nitekim bugüne kadar kentsel dönüşüm sürecinde riskli yapı tespitlerinin ardından bugüne kadar 1 milyon 27 bin 210 bağımsız birim yıkılarak dönüşüm sürecine alındı. Türkiye genelinde ise şimdiye kadar 3,3 milyon konutun dönüşümü tamamlandı. 2025 yılı sonuna kadar da toplamda 453 bin deprem konutu teslim edilecek. TUBCS ile bu süreçlerin daha da hızlanacağını ve afet riski taşıyan alanların daha güvenli bir şekilde dönüşeceğini düşünüyoruz" dedi.

"Dijital dönüşüme büyük yatırım yapıyoruz"

Altın Emlak Global olarak, "proptech" olarak adlandırılan gayrimenkul sektörü teknolojileri alanında çok sayıda dijital çözümü kullandıklarını belirten Özelmacıklı, "Karar destek sistemlerinden yapay zeka araçlarına, gelişmiş CRM yazılımlarından dijital asistanlara kadar birçok uygulama ile çalışıyoruz. Müşterilerimize güvenilir ve doğru bilgi sağlamak için bu teknolojilere yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

"Rekor talep gören sertifika satışı"

Öte yandan TOKİ ve Emlak Konut'un başlattığı gayrimenkul sertifikası uygulamasının büyük ilgi gördüğünü belirten Özelmacıklı, "4-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sürecinde satışa sunulan 1 milyar 923 milyon 481 bin 773 adet ve ek satışa sunulan 897 milyon 111 bin 722 adet sertifikanın tamamı satıldı. Bu da ek satış hariç sertifikalara 1,87 kat talep geldiğini gösteriyor. Talep toplamada 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmişti. Dolayısıyla toplam büyüklük 21,4 milyar TL'ye ulaştı. Şimdi 11 Ağustos itibarıyla sertifikalar Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Bu tablo gayrimenkul tarafında vatandaşların talebinin ne kadar canlı olduğunu gösteriyor. Altın Emlak Global olarak bizler de 150'ye yakın temsilciliğimizle vatandaşlara yatırım alternatifleri oluşturmaya devam ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Teknoloji, istanbul, E-Devlet, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TUCBS: Coğrafi Bilgi Sistemi e-Devlet'te! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi Gurbetçiler dönüş yoluna geçti, araç kuyruğunun sonu görünmedi
Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti Taraftar tepki gösterdi, Fenerbahçe transferi iptal etti
Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı Yolcusunu demir sopa ile kovaladı, polisleri görünce bıçağını boynuna dayadı
BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail’e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin BMGK üyesi 5 ülkeden İsrail'e Gazze uyarısı: Derhal geri çekilin
Berke Özer’e dev talip Berke Özer'e dev talip
İsrail Ordusu Lübnan’ın güneyine saldırdı İsrail Ordusu Lübnan'ın güneyine saldırdı
Caner Erkin’in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı İlk maçında kırmızı kart gördü Caner Erkin'in 1. Lig kariyeri de olaylı başladı! İlk maçında kırmızı kart gördü
Çanakkale’de çıkan yangın ormana sıçradı Çanakkale'de çıkan yangın ormana sıçradı
Sane’den büyük tepki: Bu da ne böyle Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?

15:02
Bahçeli’den dikkat çeken CHP’li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
Bahçeli'den dikkat çeken CHP'li başkanlar mesajı: Türkiye davalardan kurtulmalı
14:03
Sındırgıda’daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma 2 kişi gözaltında
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında
13:26
Denizli Devlet Hastanesi’nin tavanı çöktü
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü
21:13
Göztepe’den sezona sükseli başlangıç
Göztepe'den sezona sükseli başlangıç
21:06
Arda Turan 90’da üzüldü
Arda Turan 90'da üzüldü
20:58
Naci Görür’den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
Naci Görür'den 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından ilk yorum
20:27
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı Herkes onu konuşuyor
Osayi Samuel ilk maçında olay yarattı! Herkes onu konuşuyor
20:21
İngiltere’de büyük sürpriz Liverpool’u yenerek şampiyon oldular
İngiltere'de büyük sürpriz! Liverpool'u yenerek şampiyon oldular
19:59
Şanlıurfa’da akrabalar arasında silahlı kavga İki ölü
Şanlıurfa'da akrabalar arasında silahlı kavga! İki ölü
19:24
Liverpool kupayı penaltılarda kaybetti Şampiyon Crystal Palace
Liverpool kupayı penaltılarda kaybetti! Şampiyon Crystal Palace
19:15
Sosyal Medya Fenomeni Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Sosyal Medya Fenomeni Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2025 15:13:21. #7.13#
SON DAKİKA: TUCBS: Coğrafi Bilgi Sistemi e-Devlet'te! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.