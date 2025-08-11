TUCBS: Coğrafi Bilgi Sistemi e-Devlet\'te!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS), e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların erişimine açıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından geliştirilen Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi (TUCBS), e-Devlet Kapısı üzerinden vatandaşların erişimine açıldı. 630'dan fazla coğrafi veri katmanına sahip sistem, sadece harita değil; deprem kuşakları, taşkın alanları, heyelan riski, dere yatakları gibi afet risklerine dair bilgileri de sunuyor.

TUCBS'nin yatırımcı güvenliği açısından kritik önem taşıdığını vurgulayan Altın Emlak Global Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Bilindiği üzere 10 Ağustos günü, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem, ülkemizin deprem açısından birçok bölgede risk taşıdığını bizlere bir kez daha hatırlattı. Bakanlığın geliştirdiği TUBCS ile danışmanlar artık müşterilerine yalnızca fiyat veya mevki değil; çevresel sürdürülebilirlik ve afet riskleri konusunda da bilgi verebilecek. Vatandaşlarımız arsa ya da konut alımında, başta deprem riski olmak üzere, merak ettikleri tüm coğrafi bilgilere tek tıkla ulaşabilecek. Bu, bilinçli yatırım kararlarının önünü açacak" ifadelerini kullandı.

"Kentsel dönüşüm kritik önem taşıyor"

Sistemin afet anında da kritik rol üstlendiğini kaydeden Özelmacıklı, "Sistem, paylaşıma sunduğu hayati veriler sayesinde olası bir afette müdahale süreçleri hızlı ve doğru şekilde yönetilebiliyor. Nitekim bugüne kadar kentsel dönüşüm sürecinde riskli yapı tespitlerinin ardından bugüne kadar 1 milyon 27 bin 210 bağımsız birim yıkılarak dönüşüm sürecine alındı. Türkiye genelinde ise şimdiye kadar 3,3 milyon konutun dönüşümü tamamlandı. 2025 yılı sonuna kadar da toplamda 453 bin deprem konutu teslim edilecek. TUBCS ile bu süreçlerin daha da hızlanacağını ve afet riski taşıyan alanların daha güvenli bir şekilde dönüşeceğini düşünüyoruz" dedi.

"Dijital dönüşüme büyük yatırım yapıyoruz"

Altın Emlak Global olarak, "proptech" olarak adlandırılan gayrimenkul sektörü teknolojileri alanında çok sayıda dijital çözümü kullandıklarını belirten Özelmacıklı, "Karar destek sistemlerinden yapay zeka araçlarına, gelişmiş CRM yazılımlarından dijital asistanlara kadar birçok uygulama ile çalışıyoruz. Müşterilerimize güvenilir ve doğru bilgi sağlamak için bu teknolojilere yatırım yapıyoruz" diye konuştu.

"Rekor talep gören sertifika satışı"

Öte yandan TOKİ ve Emlak Konut'un başlattığı gayrimenkul sertifikası uygulamasının büyük ilgi gördüğünü belirten Özelmacıklı, "4-8 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sürecinde satışa sunulan 1 milyar 923 milyon 481 bin 773 adet ve ek satışa sunulan 897 milyon 111 bin 722 adet sertifikanın tamamı satıldı. Bu da ek satış hariç sertifikalara 1,87 kat talep geldiğini gösteriyor. Talep toplamada 1 adet gayrimenkul sertifikasının fiyatı 7,59 TL olarak belirlenmişti. Dolayısıyla toplam büyüklük 21,4 milyar TL'ye ulaştı. Şimdi 11 Ağustos itibarıyla sertifikalar Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlayacak. Bu tablo gayrimenkul tarafında vatandaşların talebinin ne kadar canlı olduğunu gösteriyor. Altın Emlak Global olarak bizler de 150'ye yakın temsilciliğimizle vatandaşlara yatırım alternatifleri oluşturmaya devam ediyoruz" diyerek sözlerini noktaladı. - İSTANBUL