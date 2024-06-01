TÜDKİYEB Genel Kurulu Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Ekonomi

TÜDKİYEB Genel Kurulu Gerçekleştirildi

TÜDKİYEB Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği'nin (TÜDKİYEB) olağan mali genel kurulu Ankara'da yapıldı. Genel kurulda, koyun ve keçi yetiştiricilerinin desteklenmesi önemine vurgu yapıldı. Hayvancılık yol haritasında genç ve kadın çiftçilere verilen desteklerin artırılması ve aşılamalardan ücret alınmaması gibi konular ele alındı. Çoban istihdamının sektörün en önemli sorunu olduğu belirtilerek, desteklerin güncellenmesi gerektiği ifade edildi. Toplantıda Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri de konuşma yaptı ve Birliğin faaliyetleri oy birliğiyle kabul edildi.

01.06.2024 14:59
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Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliğinin (TÜDKİYEB) olağan mali genel kurulu gerçekleştirildi.

Ankara'da bir otelde yapılan genel kurulun açılışında konuşan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, koyun ve keçi yetiştiricilerinin desteklenmesinin önemine işaret etti.

Çelik, 2024-2028 döneminde uygulanacak hayvancılık yol haritasında genç ve kadın çiftçilerle aile işletmelerine verilen desteklerin artırılmasının, kayıtlı ve aşılı kuzu ve oğlaklar için destek verilerek aşı ve aşılamalardan ücret alınmamasının hayvancılığa olumlu yansımasını umut ettiklerini söyledi.

Çoban istihdamının sektörün en önemli problemi olduğunu dile getiren Çelik, bu sorun çözülmeden küçükbaş hayvancılıkta ilerlemenin mümkün olmayacağını ifade etti.

Çoban istihdam desteğinin günün şartlarına uygun olacak şekilde güncellenmesi gerektiğini vurgulayan Çelik, bütün işletmelerin söz konusu destekten faydalanmalarının önemli olduğunu belirtti.

Toplantıda, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürü Mustafa Altuğ Atalay, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Başkanı Ahmet Abdullah Antalyalı ile Gıda ve Kontrol Genel Müdür Yardımcısı Sezai Cibelik de birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Birliğin faaliyet ve denetim raporları, 2021, 2022 ve 2023 yıllarına ilişkin bilanço gelir-gider tablolarının özetleri okundu, faaliyet ve denetim raporları ile bütçe oy birliğiyle ibra edildi.

Kaynak: AA

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