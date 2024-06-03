TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış - Son Dakika
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Ekonomi

TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış

TÜFE\'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında mayısta yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 104,8 ile eğitim grubunda oldu. Mayısta TÜFE'de bir önceki aya kıyasla yüzde 3,37 artış gerçekleşti. Ayrıca, giyim ve ayakkabı grubunda aylık bazda en yüksek artış görüldü.

03.06.2024 10:26
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Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) yer alan ana harcama gruplarında mayısta yıllık bazda en yüksek artış, yüzde 104,8 ile eğitim grubunda oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜFE'de mayısta bir önceki aya kıyasla yüzde 3,37, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 22,72, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 75,45 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 62,51 artış gerçekleşti.

Ana harcama grupları itibarıyla mayısta bir önceki aya göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 1,01 ile haberleşme oldu. Mayısta aylık bazda artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 9,6 ile giyim ve ayakkabı olarak hesaplandı.

Yıllık değişimler

Mayısta geçen yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup, yüzde 50,85 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, geçen yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104,8 ile eğitim olarak belirlendi.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan 23'ünün endeksinde düşüş gerçekleşirken 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı, 114 temel başlığın endeksinde ise artış görüldü.

Sektörlere ve alt gruplara göre aylık ve yıllık değişimler (yüzde) şöyle:

Kapsam Aylık Yıllık
TÜFE3,3775,45
Gıda ve alkolsüz içecekler 1,6970,14
Alkollü içecekler ve tütün4,7486,48
Giyim ve ayakkabı9,6050,85
Konut7,0893,21
Ev eşyası1,8769,34
Sağlık1,8177,67
Ulaştırma1,1679,10
Haberleşme1,0154,31
Eğlence ve kültür1,7563,99
Eğitim5,63104,80
Lokanta ve oteller5,5292,94
Çeşitli mal ve hizmetler1,6265,90
- Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, mayısta bir önceki aya göre yüzde 3,77, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 23,05, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 72,99 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 66,53 olarak gerçekleşti.

Özel kapsamlı tüketici fiyatları endeksi göstergelerine bakıldığında mayısta aylık bazda en az yükseliş, yüzde 2,89 ile "Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE" göstergesinde oldu.

Yıllık bazda en yüksek artış ise yüzde 76,92 ile "Mevsimlik ürünler hariç TÜFE" göstergesinde kaydedildi.

Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri (yüzde) şöyle:

Kapsam

AylıkYıllık
Mevsimlik ürünler hariç TÜFE3,2976,92
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE3,7772,99
Enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE 3,7674,98
İşlenmemiş gıda, alkollü içecekler ve tütün ürünleri hariç TÜFE3,8874,89
Alkollü içecekler ve tütün hariç TÜFE3,3275,05
Yönetilen-yönlendirilen fiyatlar hariç TÜFE2,89???????74,81
(Bitti)

Kaynak: AA

Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜFE'de Eğitim Grubunda Yıllık En Yüksek Artış - Son Dakika

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