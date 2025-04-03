TÜFE Mart’ta Yıllık %38,10’a Geriledi - Son Dakika
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Ekonomi

TÜFE Mart’ta Yıllık %38,10’a Geriledi

TÜFE Mart’ta Yıllık %38,10’a Geriledi

TÜİK, Mart ayı TÜFE'nin yıllık artışının %38,10 ve aylık artışının %2,46 olduğunu açıkladı.

03.04.2025 11:27
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Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Mart ayında yıllık yüzde 38,10'a geriledi, aylık yüzde 2,46 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı Tüketici Fiyat Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, TÜFE'deki değişim 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,46 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 10,06 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,10 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 51,26 artış olarak gerçekleşti.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık yüzde 37,12 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 37,12 artış, ulaştırmada yüzde 21,59 artış ve konutta yüzde 68,63 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 9,51, ulaştırmada yüzde 3,65 ve konutta yüzde 9,47 oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 4,94 arttı

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,94 artış, ulaştırmada yüzde 0,25 artış ve konutta yüzde 2,10 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,23, ulaştırmada yüzde 0,04 ve konutta yüzde 0,33 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Mart ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi yıllık yüzde 36,99 arttı, aylık yüzde 1,30 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,30 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 9,31 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 36,99 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 50,56 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık yüzde 23,50 arttı, aylık yüzde 1,88 arttı

Yİ-ÜFE 2025 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 1,88 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 7,23 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,50 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,23 artış gösterdi.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde yıllık yüzde 23,14 arttı

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 30,89 artış, imalatta yüzde 23,14 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 21,15 artış ve su temininde yüzde 58,02 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri; ara mallarında yüzde 19,78 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 32,91 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 30,89 artış, enerjide yüzde 16,98 artış ve sermaye mallarında yüzde 23,14 artış olarak gerçekleşti.

Yİ-ÜFE imalat ürünlerinde aylık yüzde 2,12 arttı

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimleri; madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,52 artış, imalatta yüzde 2,12 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0,87 azalış ve su temininde yüzde 2,92 artış olarak gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri; ara mallarında yüzde 2,28 artış, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 2,19 artış, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 2,26 artış, enerjide yüzde 1,17 azalış ve sermaye mallarında yüzde 2,53 artış olarak gerçekleşti. - ERZİNCAN

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Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜFE Mart’ta Yıllık %38,10’a Geriledi - Son Dakika

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