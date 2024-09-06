Ekonomi

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM), kuruluşunun 8. yılını kutladı.

TÜGEM açıklamasına göre, dernek, emlak sektörüne yön veren ve sektördeki girişimcilere vizyon katan çalışmalarla her geçen yıl gücüne güç katmaya devam ediyor.

İstanbul Baltalimanı Portaxe'de düzenlenen 8. yıl dönümü kutlama etkinliği yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 300 gayrimenkul profesyonelinin katılımı ile gerçekleşti.

TÜGEM Genel Başkan Yardımcısı Derya Bingöl'ün sunuculuğunu yaptığı etkinlikte, TÜGEM üyeleri ve Türkiye genelinden gelen sektör temsilcilerinin yanı sıra, İstanbul Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç de görüşlerini paylaştı.

Etkinlikte 7 yıl boyunca genel başkanlık görevini yürüten TÜGEM Onursal Başkanı Hakan Akdoğan'a, yeni genel başkan Serkan Şahin tarafından teşekkür plaketi takdim edildi.

Sektörde güçlü işbirlikleri ve eğitim odaklı projeleriyle sadece Türkiye'de değil yurt dışında da faaliyetlerini genişleten derneğin, yeni dönemde MLS, NAR eğitimleri, ticari network ve üniversite işbirlikleri gibi önemli projelerle sektöre katkı sunmaya devam edeceği belirtildi.

Öte yandan etkinlikte emlak sektörüne katkılarından dolayı birçok isim ve medya kuruluşuna da teşekkür plaketi takdim edildi. İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, başarılı çalışmaları için onurlandırılırken, basın mensuplarına da sektöre sağladıkları katkılar nedeniyle ödül verildi.

Bu kapsamda Anadolu Ajansı (AA) Finans Haberleri Müdürlüğü muhabiri Uğur Aslanhan'a da teşekkür ödülü verildi.

Etkinlik, perküsyon sanatçısı Yusuf Özer'in performansı ve 8. yıl dönümü pastasının kesilmesi ile sona erdi.