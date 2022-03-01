TÜGİAD Başkanı Çevikel Açıklaması - Son Dakika

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TÜGİAD Başkanı Çevikel Açıklaması

01.03.2022 13:28
TÜGİAD Başkanı Çevikel Açıklaması

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), Olağanüstü Tüzük Düzeltmesi Genel Kurul Toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), Olağanüstü Tüzük Düzeltmesi Genel Kurul Toplantısını İstanbul'da gerçekleştirdi. Pandemi koşullarına uygun olarak gerçekleştirilen toplantıya Türkiye genelindeki TÜGİAD üyeleri yoğun ilgi gösterdi. Dünyadaki son gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerine etkilerinin de ele alındığı toplantının ardından dijitalleşme ve metaverse'ün sektörlere uyarlanmasını gösteren bir şov gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan toplantının açılış konuşmasını yapan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, ülkemizin ve dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğine dikkat çekerek, iş dünyasının tüm zorluklara rağmen ayakta kalmayı başardığını söyledi. Yaklaşık iki yıldır devam eden pandemi sürecinin sonuna yaklaşıldığını kaydeden Çevikel, "Bu süreç tüm dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine, ticareti ise durma noktasına kadar getirdi. Ülkemiz de KOVİD-19 salgını ile ciddi mücadele verdi. Çok şükür ki sonuna yaklaşıyoruz. Ancak, birçok ülkede normalleşme hızlı bir şekilde gerçekleşirken Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş dünyayı yeni bir sürece soktu. Bu savaşın insani boyutu önemli. Bir an önce sona ermesini arzu ediyoruz" dedi.

Savaşın Türkiye ekonomisine de olumsuz etki yapacağını vurgulayan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Başkan "Rusya'nın başlattığı operasyon sonrasında petrol ve doğalgaz fiyatlarındaki hızlı artış hali hazırda enerji maliyetleri nedeniyle zorlanan sanayicilerimizin üzerindeki baskıyı artıracağı gibi üretim maliyetlerinden kaynaklı enflasyonun ivmesini de hızlandıracaktır. Başta turizm olmak üzere havacılık, inşaat/müteahhitlik, gıda makine gibi sektörlerimiz olumsuz etkilenecektir. Ülkemizin ve Avrupa'nın birçok ülkesinin doğalgazda Rusya'ya bağlı olması, sorunun çözülememesi halinde önümüzdeki günlerde bizleri büyük bir enerji krizi ile karşı karşıya bırakabilir. Bunun yanı sıra navlun ücretlerinin artması, zaten yüksek olan hammadde fiyatlarının daha da yükselmesi gibi yansımalar olacaktır" diye konuştu.

Genel Kurul'da Tüzük düzeltmesi yapıldı

Açılış konuşmalarının ardından divan heyeti oluşturularak, dernek tüzüğünde mevzuata uygun hale getirilmesi gereken maddeler üyelerin oylarıyla kabul edildi. Toplantının ardından gerçekleştirilen metaverse şov üyelerin yoğun ilgisini çekti. Farklı sektörlerden bir araya gelen TÜGİAD üyelerine metaverse'ün başta tekstil olmak üzere eğlence, konut sektörleri gibi birçok alanda uyarlaması gösterildi. VR gözlüklerle sanal gerçeklik showroomlarına girerek oradaki ürünleri hissetme ve inceleme imkanı bulan iş insanları deneyimden oldukça memnun kaldıklarını, güzel bir his olduğunu belirtiler.

Günümüzde dijitalleşmenin önemine vurgu yapan TÜGİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, "Bugün üyelerimiz metaverse dünyasına adım attı. Uzun zamandır gündemimizde olan ama henüz herkesin deneyimleyemediği sektörün de olmasa olmazı olanı metaverse dünyasını her birlikte deneyimledik. Benim de faaliyet gösterdiğim giyim sektörünün yıllık enerji maliyeti 3 milyar Euro bizler 100 numune üretiyoruz bunun 3 ya da 5 tanesi kabul görüyor, geri kalan çöpe atılıyordu. Dolayısıyla enerji tasarrufu, işçilik, lojistik anlamında hem yeşil dönüşüme uygun hem de çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Bütün sektörler için aslında yeşil mutabakatın imzalanmasıyla dijitalleşme ciddi önem kazandı. Genç nüfusu fazla bir ülkeyiz dijitali çok iyi kullanabilirsek, yerli, milli üretebilirsek diğer ülkelere nazaran hızla öne geçeceğiz. Özellikle gençlerin ve kadın girişimcilerin dijitalle ilgilenip, metaverse dünyasına adım atmalarını diliyorum" dedi.

Toplantıda metaverse uygulamasını deneyen TÜGİAD şube başkanları şunları söyledi

Bireyselleşmenin öne çıktığın belirten TÜGİAD Eskişehir Şube Başkanı Serkan Can Zengin de "Pandemiyle eğitim dijitalleşmeyle çok yoğun şekilde buluştu. Uzaktan eğitim kavramında normal bir süreçte 10 yılda yaşayacağımız gelişmeleri 2 yılda atlattık. Üstüne katarak bugüne geldik. Öğrenci ve öğretmenler buna uyum sağladı. Hatta kendini sınıfa ait hissetmediği yalnız kaldığında daha iyi çalıştığını söyleyen öğrenciler de var. Metaverse eğitimle buluşursa eğitimin öğretim kısmının bir tamamlayıcısı haline gelebilir. Belki ana unsur olamaz ama ciddi bir tamamlayıcı unsur olabilir. İyice bireyselleşmeye doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

TÜGİAD Ege Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Melih Sebastien Durmuş ise "Metaverse'i geleceğin dünyası olarak görüyoruz, ayak uydurmamız gerektiğini düşünüyorum. Pandemi nedeniyle fuarlara katılamadık, müşterilerimiz fabrikalarımızı gezemedi. Metaverse teknolojisiyle müşterilerimiz fabrikalarımızı gezebilir, biz fuarlar düzenleyebiliriz. İhracata da katkı sağlayacağını düşünüyorum. Farklı bir dünya buralarda olmak gerekiyor. Birazdan ben de deneyimleyeceğim, merak ediyorum" ifadelerini kullandı.

Güzel bir deneyim olduğunu aktaran TÜGİAD Bursa Şube Başkanı Ahmet Parseker ise "Bizim için önemli çünkü dünyanın geleceği burada. Genç iş insanları olarak bu teknolojiye önem vermemiz gerekiyor. Ülkemizin yarınları için bu teknolojileri özümseyip yatırıma çevirmemiz lazım. Az önce sanal ortamda açık hava bir AVM'de mağazaları gezdim. Alışveriş yaptım, kıyafetlere dokundum. Kumaşların renklerini, desenlerini gördüm, değiştirdim. Metaverse teknolojisinin bütün sektörlere uyarlanabileceğini düşünüyorum. Güzel bir deneyimdi, keyifliydi. İnsanı olduğu yerden kopartıyor, orada olduğunuz hissini veriyor" diye konuştu. - BURSA

TÜGİAD Başkanı Çevikel Açıklaması
TÜGİAD Başkanı Çevikel Açıklaması
TÜGİAD Başkanı Çevikel Açıklaması
TÜGİAD Başkanı Çevikel Açıklaması

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Metaverse, İstanbul, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD Başkanı Çevikel Açıklaması - Son Dakika


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