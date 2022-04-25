TÜGİAD, Kuzey Makedonya'nın teknoloji ve enerji işine talip - Son Dakika
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TÜGİAD, Kuzey Makedonya'nın teknoloji ve enerji işine talip

25.04.2022 12:42
TÜGİAD, Kuzey Makedonya'nın teknoloji ve enerji işine talip

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), 2022 yılında yurt dışı ticaret heyeti çalışmalarını hızlandırdı.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), 2022 yılında yurt dışı ticaret heyeti çalışmalarını hızlandırdı. Geçtiğimiz ay Azerbaycan'a başarılı bir ziyaret gerçekleştiren TÜGİAD, bu kez Kuzey Makedonya'yı radarına aldı. Genç iş insanlarından oluşan 15 kişilik bir heyetle iki gün boyunca çeşitli temaslarda bulunan heyet, somut girişim teklifleri ile ülkeye döndü

Kuzey Makedonya'dan iş birliği ve yatırım hedefleriyle döndüklerini belirten TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, enerji, teknoloji, tekstil ve otomotiv başta olmak üzere birçok sektörde yatırım imkanı olduğunu söyledi.

"HER GİTTİĞİMİZ ÜLKEDEN ELİMİZ DOLU DÖNDÜK"

Ziyaret ile ilgili bir açıklama Yapan TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, bugüne kadar üç ülkeye ziyaret gerçekleştirdiklerini ve hepsinden ticari anlaşmalarla döndüklerini belirterek, "TBMM Başkanı Sayın Mustafa Şentop'un önerisi ve destekleriyle bu kez arkadaşlarımız ile Kuzey Makedonya'ya gittik. Buradan da elimiz dolu dönüyoruz. Üyelerimizin tamamına yakını bağlantılarını gerçekleştirdi ve imza aşamasına geldiler. Öte yandan önümüzdeki aylarda Kuzey Makedonya'dan bakanlık düzeyinde derneğimize bir ziyaret yapılacağının sözünü aldık. Hem ülkemiz TÜGİAD adına çok umut verici bir gelişme" dedi.

ENERJİ VE TEKNOLOJİDE YATIRIM CAZİP

Kuzey Makedonya'da Türk firmaları açısından özellikle enerji ve teknoloji alanında büyük yatırım imkanları olduğunu kaydeden Çevikel, "Daha önce giden büyük gruplarımız orada yatırım yapmışlar. Bizler de genç iş insanları olarak bu ülkede yatırım imkanlarını değerlendirmek istedik. TÜGİAD üyesi arkadaşlarımız yaptıkları görüşmelerden somut yatırım ve iş birliği teklifleri ile mutlu ayrıldılar. Arkadaşlarımızla birlikte Kuzey Makedonya'nın tüm enerji ve teknoloji yatırımına talip olduk" dile konuştu.

Kuzey Makedonya'da yapılacak enerji yatırımları için rüzgar, güneş ve bio enerji konularında fırsatların olduğunu kaydeden Çevikel, yapılacak enerji yatırımlarının sadece Kuzey Makedonya'nın değil, hemen yanı başındaki, Kosova, Arnavutluk ve Sırbistan'ın enerji ihtiyacına da cevap verebileceğini sözlerine ekledi.

TEKSTİL VE OTOMOTİVDE DE FIRSAT VAR

TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Kuzey Makedonya'nın 2021 yılında 6.8 milyar ithalat yaptığını, Türkiye'nin ise 600 milyon dolar ile toplam ithalat içinde yüzde 8,4 pay aldığına dikkat çekerek, "Türkiye, Kuzey Makedonya'nın en fazla ithalat yaptığı ülkeler sıralamasında İngiltere, Almanya, Yunanistan ve Sırbistan'dan sonra 5. Sırada yer alıyor. Ancak bu ülkeye ihracatımız her geçen yıl artıyor. Yeni yapılacak yatırımlarla birlikte Kuzey Makedonya Türk firmaları için önemli pazar haline gelecek. Enerji ve teknolojinin dışında başta tekstil ve otomotiv olmak üzere birçok sektörde yatırım imkanları bulunuyor" diye konuştu.

İKİ GÜNDE BİRÇOK GÖRÜŞME YAPILDI

TÜGİAD'ın iki gün süren Makedonya ziyareti, yoğun toplantı trafiğine sahne oldu.  İlk gün, Türkiye Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizköy ve Ticaret Baş Müşaviri Oğuzhan Berber'i ziyaret ederek, bölgedeki güncel durumlar ve kültür ve ticaret kültürü hakkında bilgi alan heyet, ardından Kuzey Makedonya Ticaret Odası temsilcileri ile birlikte iş yapılabilecek sektörleri görüştü.

İkinci gün Ekonomi Bakanı Kreshnik Bektashi'yi ziyaret eden heyet, Makedonya Ekonomisindeki en önemli oyuncuların yer aldığı Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) Başkanı Aydoğan Ademoski ve Başkan Yardımcısı Dr. Bilal Sucubaşı ile de bölgede yatırım imkanlarını ele aldı.


TÜGİAD, Kuzey Makedonya'nın teknoloji ve enerji işine talip
TÜGİAD, Kuzey Makedonya'nın teknoloji ve enerji işine talip
TÜGİAD, Kuzey Makedonya'nın teknoloji ve enerji işine talip
TÜGİAD, Kuzey Makedonya'nın teknoloji ve enerji işine talip
TÜGİAD, Kuzey Makedonya'nın teknoloji ve enerji işine talip
TÜGİAD, Kuzey Makedonya'nın teknoloji ve enerji işine talip
TÜGİAD, Kuzey Makedonya'nın teknoloji ve enerji işine talip
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Makedonya, Türkiye, Yatırım, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD, Kuzey Makedonya'nın teknoloji ve enerji işine talip - Son Dakika


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