TÜGİAD, üniversiteli gençlerle iftarda buluştu - Son Dakika
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TÜGİAD, üniversiteli gençlerle iftarda buluştu

23.04.2022 12:20
TÜGİAD, üniversiteli gençlerle iftarda buluştu

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), üniversiteli gençlerle iftar yemeğinde bir araya geldi.

Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD), üniversiteli gençlerle iftar yemeğinde bir araya geldi. 17 Yıldır devam eden "TÜGİAD Marmara Üniversite İş Dünyası Seminerleri" çerçevesinde, gerçekleştirilen iftar yemeğine TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel'in yanı sıra, Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ile e çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

TÜGİAD'ın gençliğe ve genç girişimcilere büyük önem verdiğini belirten Genel Başkan Nilüfer Çevikel, "Biz ülkemizin ekonomik hacminin büyümesinin, istihdamın artırılmasının anahtarının girişimcilerde olduğuna inanıyoruz. Bu nedenle Marmara Üniversitesi ile 17 yıldır ara vermeden İş Dünyası Seminerlerini gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin girişimci sayısını arttırmak ve girişimci olmayı arzu eden gençlerin kafalarındaki sorulara cevap bulmalarına sağlamak için yapılan bu çalışmada; gençlerimize iş dünyası hakkında bilgi verdiğimiz gibi, alanlarında uzman olan üyelerimiz, girişimcilik yolundaki deneyimlerini gençlerle paylaşıyorlar" dedi.

TÜGİAD'da Ekonomi Danışmanı ve Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin'in Türkiye ve dünya ekonomisindeki gelişmeler üzerine bir sunum yaptığı iftar yemeğinde, Türkiye'de kurulan ve dünyaya açılan Getir'in ortaklarından Rahmi Çuhacı, Getir'e yatırım yapmasının öyküsüyle birlikte, start-upların ve girişimciliğin önemini gençlere aktardı.

Toplantının ardından TÜGİAD Genel Başkan Nilüfer Çevikel, daha önce başkanlık görevlerinde bulunan bazı Yüksek İstişare Kurulu üyelerine birer teşekkür plaketi takdim etti. - İSTANBUL

TÜGİAD, üniversiteli gençlerle iftarda buluştu
TÜGİAD, üniversiteli gençlerle iftarda buluştu
TÜGİAD, üniversiteli gençlerle iftarda buluştu
TÜGİAD, üniversiteli gençlerle iftarda buluştu
TÜGİAD, üniversiteli gençlerle iftarda buluştu
TÜGİAD, üniversiteli gençlerle iftarda buluştu

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TÜGİAD, üniversiteli gençlerle iftarda buluştu TÜGİAD, üniversiteli gençlerle iftarda buluştu

Yüksek İstişare Kurulu, İş Dünyası, Marmara, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜGİAD, üniversiteli gençlerle iftarda buluştu - Son Dakika


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