TÜİK, Ağustos 2026 konut fiyat endeksini açıkladı; fiyatlar nominal yüzde 23 arttı - Son Dakika
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TÜİK, Ağustos 2026 konut fiyat endeksini açıkladı; fiyatlar nominal yüzde 23 arttı

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TÜİK'e göre konut fiyat endeksi Ağustos 2026'da bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 23,0 arttı, reel olarak ise yüzde 6,5 azaldı. En yüksek yıllık artış yüzde 27,0 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari ve Muş bölgesinde görüldü.

Ağustos ayında konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 23 oranında arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 23 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 6,5 oranında azaldı.

Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2026 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,9 oranında artarak 236,8 seviyesinde gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 6,5 oranında azalış gösterdi.

2026 yılı Ağustos ayında, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,9, 1,5 ve 2,7 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 26,3, 24,8 ve 23,3 oranlarında artış gösterdi.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Ağustos 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 27,0 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 13,0 ile Edirne, Kırklareli, Tekirdağ bölgesinde gözlendi.

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Hakkari, Tunceli, Malatya, Ağustos, Ekonomi, Bitlis, Elazığ, Bingöl, Muş, Van, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK, Ağustos 2026 konut fiyat endeksini açıkladı; fiyatlar nominal yüzde 23 arttı - Son Dakika

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