TÜİK: İhracat yüzde 13,1, ithalat yüzde 40,4 arttı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 13,1, ithalat yüzde 40,4 arttı. En fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, en fazla ithalat da Rusya Federasyonu'ndan yapıldı.

TÜİK'ten yapılan açıklamaya göre; ihracat geçen yıla göre yüzde 13,1 artarak 21 milyar 337 milyon dolar, ithalat yüzde 40,4 artarak 32 milyar 531 milyon dolar oldu. Ocak-ağustos döneminde ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,2 artarak 165 milyar 608 milyon dolar, ithalat yüzde 40,7 artarak 239 milyar 43 milyon dolar oldu.