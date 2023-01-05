2023 yılı bedelli askerlik ücreti katsayılar üzerinden yeniden belirlendi - Son Dakika
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2023 yılı bedelli askerlik ücreti katsayılar üzerinden yeniden belirlendi

05.01.2023 14:34

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) 6 aylık enflasyon rakamlarını açıklaması sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığının paylaştığı katsayılarla bedelli askerlik ücreti de yeniden hesaplandı. Yeni hesaplamaya göre bedelli askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93 bin 258 lira 44 kuruş oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı zamlar ve Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıkladı.

AYLIK KATSAYI 0,388581 OLARAK BELİRLENDİ

Bakan Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre bedelli askerlik ücretini belirleyen formülde yer alan 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 154'üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge ve kıdem aylığı gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı 0,388581 olarak belirlendi.

YENİ HESAPLAMA GERÇEKLEŞTİ

Böylece bedelli askerlik formülüne göre yeni hesaplamalar gerçekleşti. Bedelli Askerlik ücreti Ocak-Temmuz 2023 dönemi için 93 bin 258 lira 44 kuruş olarak belirlendi.

Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! 2023 yılı ücreti katsayılar üzerinden yeniden hesaplandı
Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! 2023 yılı ücreti katsayılar üzerinden yeniden hesaplandı
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Son Dakika Ekonomi 2023 yılı bedelli askerlik ücreti katsayılar üzerinden yeniden belirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2023 yılı bedelli askerlik ücreti katsayılar üzerinden yeniden belirlendi - Son Dakika
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