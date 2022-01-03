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TÜİK'in enflasyon verilerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış - Son Dakika

TÜİK'in enflasyon verilerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış

03.01.2022 11:16

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'in yüzde 36,08 olarak açıkladığı 2021 yılı enflasyonuyla ilgili ilk açıklama geldi. Açıklanan rakamlara tepki gösteren Kılıçdaroğlu, "TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek" ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde TÜİK'ten randevu istemiş alamayınca bina önünde açıklama yapmıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu, memur ve emekli zammını belirleyecek olan aralık ayına ilişkin enflasyon verisini açıkladı. Enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 13,58 artarken, 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 olarak gerçekleşti. Böylece enflasyon son 19 yılın zirvesini gördü.

TÜİK'TEN RANDEVU İSTEMİŞ ANCAK OLUMSUZ YANIT ALMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde TÜİK'le görüşme yapmak için randevu talep eden ancak yanıt alamayınca binaya gidişiyle gündem yaratan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, açıklanan verilere tepki gösterdi.

"BU DAHA AZ ÜRETİM, DAHA FAZLA HAYAT PAHALILIĞI DEMEK"

Twitter hesabından bir açıklama yapan Kılıçdaroğlu, TÜİK'in yüzde 36,08 olarak açıkladığı 2021 yılı tüketici enflasyon verileri için "Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış" yorumunda bulundu.

Kılıçdaroğlu attığı tweet'te şu ifadeleri kullandı;

"TÜİK yıllık tüketici enflasyonunu yüzde 36,08 seviyesinde ilan etti. Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış. Bu daha az üretim, daha fazla hayat pahalılığı demek. Ey Saraydaki ekonomi dehası, dokunduğun her şeyi eline yüzüne bulaştırdın!"

Kılıçdaroğlu'ndan TÜİK'in enflasyon verilerine tepki: Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış
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Türkiye İstatistik Kurumu, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Enflasyon, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK'in enflasyon verilerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: TÜİK'in enflasyon verilerine Kılıçdaroğlu'ndan tepki: Makyajladıkları rakamlarda bile üretici enflasyonu yüzde 80'e dayanmış - Son Dakika
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