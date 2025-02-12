TÜİK, İnşaat Maliyetinde Artışı Açıkladı

Ekonomi

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), inşaat maliyetinin aralık ayında aylık yüzde 0,70, yıllık yüzde 34,27 arttığını açıkladı.

TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin inşaat maliyet endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,70 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,27 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 0,41 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,29 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 26,18 arttı, işçilik endeksi yüzde 54,35 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 0,66, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,67 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi de bir önceki aya göre yüzde 0,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33 arttı.