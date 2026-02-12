TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TÜİK 2025 verilerine dayandırdığı istatistiklere göre illere göre büyükbaş hayvan sayısı belli oldu. Listenin zirvesinde 966 bin 37 baş ile Konya yer aldı.

KONYA LİDER, İZMİR VE ERZURUM TAKİPTE

Verilere göre Konya'yı 929 bin 791 baş ile İzmir, 780 bin 675 baş ile Erzurum izledi. İlk 10'da ayrıca Ankara (666 bin 348), Balıkesir (616 bin 907), Kars (604 bin 150), Diyarbakır (578 bin 781), Aydın (516 bin 982), Kayseri (460 bin 294) ve Afyonkarahisar (395 bin 152) yer aldı.

DOĞU VE İÇ ANADOLU ÖNE ÇIKTI

Büyükbaş hayvancılıkta özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu illerinin öne çıktığı görüldü. Şanlıurfa, Sivas, Kırşehir, Ardahan ve Ağrı da yüksek sayılarıyla dikkat çekti.

EN AZ BÜYÜKBAŞ YALOVA'DA

Listenin son sırasında ise 13 bin 597 baş ile Yalova yer aldı. Yalova'yı Kilis (13 bin 668) ve Rize (20 bin 98) takip etti. Tarım ve Orman Bakanlığı verileri, hayvancılık faaliyetlerinin bölgesel dağılımını ortaya koyarken, üretim planlaması açısından da önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

İşte il il büyükbaş hayvan sayısı;