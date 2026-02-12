TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz

TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz
12.02.2026 15:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜİK'in 2025 verilerine göre büyükbaş hayvan sayısında 966 bin 37 başla Konya ilk sırada yer alırken, İzmir ve Erzurum onu takip etti; listenin sonunda ise 13 bin 597 başla Yalova bulunurken, veriler hayvancılığın özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu illerinde yoğunlaştığını ortaya koydu.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın TÜİK 2025 verilerine dayandırdığı istatistiklere göre illere göre büyükbaş hayvan sayısı belli oldu. Listenin zirvesinde 966 bin 37 baş ile Konya yer aldı.

KONYA LİDER, İZMİR VE ERZURUM TAKİPTE

Verilere göre Konya'yı 929 bin 791 baş ile İzmir, 780 bin 675 baş ile Erzurum izledi. İlk 10'da ayrıca Ankara (666 bin 348), Balıkesir (616 bin 907), Kars (604 bin 150), Diyarbakır (578 bin 781), Aydın (516 bin 982), Kayseri (460 bin 294) ve Afyonkarahisar (395 bin 152) yer aldı.

DOĞU VE İÇ ANADOLU ÖNE ÇIKTI

Büyükbaş hayvancılıkta özellikle İç Anadolu ve Doğu Anadolu illerinin öne çıktığı görüldü. Şanlıurfa, Sivas, Kırşehir, Ardahan ve Ağrı da yüksek sayılarıyla dikkat çekti.

EN AZ BÜYÜKBAŞ YALOVA'DA

Listenin son sırasında ise 13 bin 597 baş ile Yalova yer aldı. Yalova'yı Kilis (13 bin 668) ve Rize (20 bin 98) takip etti. Tarım ve Orman Bakanlığı verileri, hayvancılık faaliyetlerinin bölgesel dağılımını ortaya koyarken, üretim planlaması açısından da önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

İşte il il büyükbaş hayvan sayısı;

  • Konya – 966.037
  • İzmir – 929.791
  • Erzurum – 780.675
  • Ankara – 666.348
  • Balıkesir – 616.907
  • Kars – 604.150
  • Diyarbakır – 578.781
  • Aydın – 516.982
  • Kayseri – 460.294
  • Afyonkarahisar – 395.152
  • Samsun – 370.009
  • Aksaray – 363.574
  • Şanlıurfa – 362.182
  • Sivas – 351.269
  • Kırşehir – 336.045
  • Ardahan – 328.326
  • Ağrı – 317.306
  • Kastamonu – 280.376
  • Denizli – 278.034
  • Tokat – 277.522
  • Muğla – 270.441
  • Adana – 266.359
  • Manisa – 266.227
  • Kahramanmaraş – 262.317
  • Muş – 253.840
  • Yozgat – 235.105
  • Çanakkale – 218.928
  • Bursa – 217.281
  • Çorum – 215.441
  • Niğde – 215.428
  • Burdur – 215.013
  • Gaziantep – 198.313
  • Malatya – 193.322
  • Sakarya – 192.048
  • Kütahya – 190.960
  • Amasya – 190.538
  • Antalya – 178.299
  • Eskişehir – 163.211
  • Çankırı – 159.856
  • Elazığ – 155.233
  • Kırklareli – 153.708
  • Van – 150.829
  • Kocaeli – 147.997
  • Uşak – 144.556
  • Hatay – 143.391
  • Isparta – 141.606
  • Ordu – 139.007
  • Bingöl – 138.010
  • Tekirdağ – 135.475
  • Edirne – 130.083
  • Erzincan – 122.370
  • Trabzon – 122.010
  • Bolu – 120.300
  • Nevşehir – 118.754
  • Giresun – 114.428
  • Adıyaman – 113.803
  • Iğdır – 105.231
  • Batman – 103.673
  • Mersin – 102.006
  • Kırıkkale – 95.565
  • Mardin – 87.744
  • Sinop – 86.571
  • İstanbul – 85.849
  • Bitlis – 72.782
  • Bayburt – 72.036
  • Osmaniye – 67.451
  • Şırnak – 66.744
  • Zonguldak – 63.977
  • Gümüşhane – 63.805
  • Karaman – 63.102
  • Artvin – 56.898
  • Düzce – 54.755
  • Karabük – 54.195
  • Bartın – 46.532
  • Bilecik – 40.792
  • Hakkari – 38.228
  • Tunceli – 29.837
  • Siirt – 29.602
  • Rize – 20.098
  • Kilis – 13.668
  • Yalova – 13.597

Ekonomi, Güncel, Tarım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 4857Fener 4857Fener:
    ülkedeki toplam büyükbaş sayısınıda yazsaydınız çok güzel bir istatistik olacaktı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avcılar’da 3 çocuk veterinere torpil attı içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada Avcılar'da 3 çocuk veterinere torpil attı; içerideki hayvanların kaçıştığı anlar kamerada
Sevgililer Günü’nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane Sevgililer Günü'nde Fenerbahçe derbisi mi, eş mi? Trabzonlu vatandaşın cevabı efsane
’Birini bıçaklamam lazım’ diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu 'Birini bıçaklamam lazım' diyerek evden çıktı, genç kızın kabusu oldu
Devlet hastanesindeki ’rüşvet’ skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı Devlet hastanesindeki 'rüşvet' skandalında gözaltına alınan iki doktor tutuklandı
BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak BMW, yangın riski nedeniyle dünya çapında yüz binlerce aracı geri çağıracak
Market alışverişine çıkan vatandaş, ’’İndirim’’ etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş Market alışverişine çıkan vatandaş, ''İndirim'' etiketini görünce isyan etti: Bu nasıl iş?
Adalet Bakanı Gürlek Meclis’ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı Adalet Bakanı Gürlek Meclis'ten AK Partili vekillerin çemberinde ayrıldı

15:24
Borsa İstanbul’da tarihi rekor İlk kez bu seviyeyi gördü
Borsa İstanbul'da tarihi rekor! İlk kez bu seviyeyi gördü
15:14
Brüksel’e giden Hacıosmanoğlu’nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
Brüksel'e giden Hacıosmanoğlu'nun yürüyüşü ve tavırları olay oldu
14:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP'nin faşizan ve kibirli zihniyetine bir kez daha tanık olduk
14:03
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
Dövmeli kadının iddialarının odağındaki gençten yanıt geldi
13:00
Arabada korkunç cinayet Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
Arabada korkunç cinayet! Kendisinden 13 yaş küçük sevgilisini boğarak öldürdü
12:38
Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli
12:37
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2026 15:32:11. #7.11#
SON DAKİKA: TÜİK verile ile ortaya çıktı: İşte en çok büyükbaş hayvanın olduğu ilimiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.