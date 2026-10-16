TÜİK verilerine göre hanehalkı tüketiminin yüzde 25,6'sı İstanbul'da gerçekleşti. - Son Dakika
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TÜİK verilerine göre hanehalkı tüketiminin yüzde 25,6'sı İstanbul'da gerçekleşti.

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TÜİK'in 2025 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) verilerine göre Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 25,6'sı TR1 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 14,5 ile TR3 (Ege), üçüncü sırada yüzde 12,6 ile TR6 (Akdeniz) yer aldı.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması (İBBS) 1'inci Düzey bölgeleri itibarıyla, Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 25,6'sı TR1 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 14,5 ile TR3 (Ege) bölgesi yer alırken, bu bölgeyi yüzde 12,6 pay ile TR6 (Akdeniz) bölgesi izledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Hanehalkı Tüketim Harcaması (Bölgesel) verilerini açıkladı. Araştırma sonuçlarına göre İBBS 1'inci Düzey bölgeleri itibarıyla, Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 25,6'sı TR1 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 14,5 ile TR3 (Ege) bölgesi yer alırken, bu bölgeyi yüzde 12,6 pay ile TR6 (Akdeniz) bölgesi izledi. Hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük payı ise yüzde 1,4 ile TRA (Kuzeydoğu Anadolu) bölgesi aldı. Bu bölgeyi yüzde 2,5 ile TRB (Ortadoğu Anadolu) ve yüzde 2,8 ile TR9 (Doğu Karadeniz) izledi.

Harcama türleri bazında bölgesel farklılıklar dikkat çekti

TR1 (İstanbul) bölgesi tüm harcama türlerinde en yüksek paya sahip olurken eğitim hizmetleri harcamalarının yüzde 38,3'ü, lokantalar ve konaklama hizmetleri harcamalarının yüzde 32,2'si, konut ve kira harcamalarının yüzde 28,4'ü, eğlence, spor ve kültür harcamalarının yüzde 27,3'ü TR1 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti.

Hanehalkı tüketim harcamalarından aldığı pay ile ikinci sırada yer alan TR3 (Ege) bölgesinde ise alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarının yüzde 17,9'u, sağlık harcamalarının yüzde 15,9'u, mobilya ve ev eşyaları harcamaları ile eğlence, spor ve kültür harcamalarının yüzde 15,5'i gerçekleşti.

Tüketim harcamalarında en düşük payı alan TRA (Kuzeydoğu Anadolu) bölgesinin gıda ve alkolsüz içecekler ile alkollü içecekler, tütün ve tütün ürünleri harcamalarından aldığı pay yüzde 1,9 olurken giyim ve ayakkabı harcamalarından yüzde 1,8 pay aldı.

Tüketim harcamalarından en düşük ikinci payı alan TRB (Ortadoğu Anadolu) bölgesinin ise gıda ve alkolsüz içecekler, giyim ve ayakkabı ile bilgi ve iletişim harcamalarından aldığı pay yüzde 3,4 olurken, mobilya ve ev eşyaları harcamalarından yüzde 2,9 pay aldı.

Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı TR1 (İstanbul) bölgesi ayırdı

Bölgelerin kendi tüketim harcamaları içerisindeki dağılımlara bakıldığında ise tüm İBBS 1.Düzey bölgelerinde hanehalkı tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, ulaştırma ve gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları oluşturdu. Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 29,6 ile TR1 (İstanbul) iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 22,1 ile TRA (Kuzeydoğu Anadolu) oldu.

Ulaştırma harcamalarına ayrılan pay TR2 (Batı Marmara) bölgesinde en yüksek oldu

Ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı vb.) en yüksek payı yüzde 23,3 ile TR2 (Batı Marmara) bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 16,5 ile TRC (Güneydoğu Anadolu) oldu.

Gıdaya en yüksek payı TRC (Güneydoğu Anadolu) bölgesi ayırdı

Hanehalkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları payının en yüksek olduğu bölge yüzde 27,1 ile TRC (Güneydoğu Anadolu) iken en düşük olduğu bölge yüzde 14,2 ile TR1 (İstanbul) oldu.

Tüketim harcamalarından en fazla payı TR10 (İstanbul) İBBS 2'nci Düzey bölgesi aldı

Araştırma sonuçlarına göre İBBS 2'nci Düzey bölgeleri itibarıyla, Türkiye'deki hanehalkı tüketim harcamalarının yüzde 25,6'sı TR10 (İstanbul) bölgesinde gerçekleşti. İkinci sırada yüzde 8,3 ile TR51 (Ankara) bölgesi yer alırken; bunu yüzde 6,5 ile TR31 (İzmir), yüzde 5,7 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgeleri izledi.

Hanehalkı tüketim harcamalarından en düşük payı yüzde 0,5 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) ve yüzde 0,7 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) bölgeleri aldı. Bu bölgeleri yüzde 0,9 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), yüzde 1,1 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) izledi.

Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı TR31 (İzmir) bölgesi ayırdı

Bölgelerin kendi tüketim harcamaları içerisindeki dağılımlara bakıldığında ise tüm İBBS 2.Düzey bölgeleri arasında konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 30,2 ile TR31 (İzmir) iken en düşük payı ayıran bölge yüzde 19,6 ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari) oldu.

Ulaştırma harcamalarına TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi en yüksek payı ayırdı

Ulaştırma harcamalarına (motorlu taşıt alımları, akaryakıt, yolcu taşımacılığı, araç bakım ve onarımı vb.) en yüksek payı yüzde 25,0 ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgesi ayırırken, en düşük payı ayıran bölge yüzde 12,9 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) oldu.

Gıdaya en fazla payı TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) bölgesi ayırdı

Hanehalkı tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecekler harcamaları payının en yüksek olduğu bölge yüzde 29,6 ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) iken en düşük olduğu bölge yüzde 14,2 ile TR10 (İstanbul) oldu.

Kaynak: İHA
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