Tüketici derneklerinden TOKİ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı - Son Dakika
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Tüketici derneklerinden TOKİ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

12.05.2022 10:02

Tüketici derneklerinden TOKİ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı BTD Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz: "Vatandaşın konut sahibi olması düşük kredi oranlarıyla değil, TOKİ ile mümkündür" Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, açıklanan düşük konut faizlerinin bir gecede fırsatçılar...

Tüketici derneklerinden TOKİ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

BTD Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz:

"Vatandaşın konut sahibi olması düşük kredi oranlarıyla değil, TOKİ ile mümkündür"

BURSA - Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, açıklanan düşük konut faizlerinin bir gecede fırsatçılar tarafından eritildiğini söyledi. Yılmaz, "Vatandaşın konut sahibi yapılması isteniyorsa düşük kredilerle değil, TOKİ gibi projelerle bunu sağlamak mümkün. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan geçmişte olduğu gibi alt gelir ve orta gelir grubu için 1 milyon konut üretmesini istiyoruz" dedi

Bir tüketicinin en çok konut sahibi olmayı hayal ettiğini belirten Bursa Tüketiciler Derneği Genel Başkanı Sıtkı Yılmaz, "Hayatı boyunca tüketici bu hayali kurar. Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanan 3 seçenekli konut projesiyle ilgili paket, toplumun çeşitli kesimleri tarafından tartışılmaktadır. Tüketici penceresinden bakıldığı zaman, bu paketin en olumlu tarafı faiz oranlarının düşük olmasıdır. Ancak, bir konutu satın aldığında tüketicinin ödeme gücüne, ödediği takside ve konutların maliyetine bakıldığı zaman tüketicinin mevcut maaşlarıyla ev sahibi olması mümkün değildir" diye konuştu.

Özellikle paket açıklandıktan sonra, fırsatçıların da devreye girerek konut fiyatlarını bir gün içerisinde beklenmedik zamlar yaptığını, ilk günde cazip görünen faiz oranlarını gölgede kaldığını ifade eden Yılmaz, "Ortalama bir gelire sahip olan tüketici, 500-600 bin liralık bir konutun geri ödemesini dahi yapamaz. 7 bin liralık taksiti dahi ödeyemez durumdadır. Açıklanan paket, piyasayı kısmen rahatlatabilir, liralaşmayı sağlayabilir, nakde sıkışmış üstlenici firmalara faydalı olabilir. Ancak bu paket gerçekten konut ihtiyacı olan tüketicilerin hayallerine derman olamaz. Eğer temel sorun, tüketiciyi konut sahibi yapmak ise, sosyal devlet anlayışıyla bunu planlamak ve tüketiciye sunmak mümkündür" dedi.

Devlet müteahhitlere destek vereceğine, TOKİ uygulamasında olduğu gibi yeni konut projeleri üreterek daha ucuza mal ettiği konutları tüketiciye verebileceğini belirten Yılmaz, "Şu an en gerçekçi konut paketi kirada oturan tüketicinin belirli peşinatla kira öder gibi ev sahibi olmasıdır. Bunun bir başka alternatifi yoktur. Geçmişte alt gelir grupları için bunlar yapıldı. Biz tüketici derneği olarak bunların devamını istiyoruz. Bursa başta olmak üzere bütün büyükşehirlerde ev sahibi olmayan yeni evlenen çiftler, dar gelirliler ve orta gelirlilerin bu sistemle ev sahibi yapılmasını istiyoruz. Devletin imkanları var. Hazinenin elinde uygun çok sayıda arazi var. 2023 yılı yaklaşırken devletimiz 1 milyon kişi için TOKİ marifetiyle uygun fiyatlı konut kampanyasını başlatmalıdır. Bu halkımızdan çok büyük talep ve destek alacaktır" diye konuştu

Tüketici derneklerinden TOKİ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
Tüketici derneklerinden TOKİ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
Tüketici derneklerinden TOKİ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
Tüketici derneklerinden TOKİ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı
Tüketici derneklerinden TOKİ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tüketici derneklerinden TOKİ ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı - Son Dakika


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