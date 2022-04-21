Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3 - Son Dakika
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Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3

21.04.2022 10:40
Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3

TÜİK'in 2022 Nisan'a ilişkin açıkladığı tüketici güven endeksi, aylık yüzde 7,3 oranında azaldı ve tarihi düşük seviye olan 67,3 değerine geriledi. Endeks, tarihi dip seviyesini en son 2021 Aralık'ta görmüştü.

Tüketicilerin kişisel mali durumlarını, genel ekonomiye ilişkin değerlendirmelerini, gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerini ölçen Tüketici Güven Endeksi verileri açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre tüketici güveni, 2022 Nisan'da bir önceki aya göre yüzde 7,3 oranında azaldı; mart ayında 72,5 olan endeks, nisan ayında 67,3'e geriledi.

2021 Kasım'da 71,1 ile 2004'ten bu yana en düşük seviyeye gerileyen tüketici güven endeksi, 2021 Aralık'ta ise 68,9'e düşmüş ve tarihinin en düşük seviyesine gerilemişti.

Bugün gelen nisan verileri, tüketici güven endeksinin nisan ayında tarihi dip seviyeye düştüğünü ortaya koydu.

EN FAZLA DÜŞÜŞ HANENİN MADDİ DURUMUNDA

Endeksin 100'den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu gösteriyor.

Tüketici güveninin alt endekslerinden en fazla düşüş 'mevcut dönemde hanenin maddi durumunda görüldü.

Mevcut dönemde hanenin maddi durumu nisanda aylık bazda yüzde 9,8 azaldı ve 49,1 değerine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi aylık yüzde 8,5 azalarak 63,9 değerine geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi aylık yüzde 7,2 azalıp 67,3 değerini alırken; gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim malı harcama yapma düşüncesi yüzde 4,9 azalarak 88,8 değerini aldı.

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Son Dakika Ekonomi Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3 - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3 - Son Dakika
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