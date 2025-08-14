Tüpraş-Batman Üniv. Staj Programı Tamamlandı

Batman Üniversitesi ve Tüpraş iş birliğiyle yürütülen, üniversitenin Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik Staj Programı 12 Ağustos'ta Batman Rafinerisi'nde düzenlenen sertifika töreniyle tamamlandı.

Tüpraş'tan yapılan açıklamaya göre, Temel Rafinericilik Staj Programı örnek bir üniversite-sanayi iş birliğiyle öğrencilere sektörel farkındalık kazandırmayı ve yerel kalkınmaya nitelikli insan kaynağıyla katkıda bulunmayı hedefliyor.

Programa Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nun, Rafineri ve Petrokimya Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Elektrik Programı Makine ve Metal Teknolojileri Bölümlerinden öğrenciler katıldı. Program kapsamında öğrenciler, temel rafinericilik eğitimi, saha uygulamaları ve teknik gelişim modüllerinden oluşan çok yönlü bir öğrenim sürecine dahil oldu. Eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilere "Temel Rafinericilik Sertifikası" verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüpraş Batman Rafineri Müdürü Ahmet Cemil Karaoğuz, Batman'da çok yönlü toplumsal yatırım projeleriyle bölgeye kalıcı katkı sunmaya devam ettiklerini kaydetti.

Uzun yıllardır birçok projeye birlikte imza attıkları Batman Üniversitesi ile 'Teknoloji ve İnovasyonda Kadın Girişimcilik Programı'nın ardından, enerji sektörü ve rafinericilik alanında yetenek gelişimine katkı sağlayacak 'Staj Programı'nı da devreye aldıklarını ifade eden Karaoğuz, şöyle devam etti:

"Bu program ile gençlerimiz teorik bilgilerini rafinerimizin üretim, bakım, kalite birimlerinde laboratuvar, elektrik, enstrüman, kaynak ve mekanik atölyelerinde deneyimli çalışma arkadaşlarımızla birlikte uygulamaya geçirme fırsatı buldu. Batman Üniversitesi'nin düzenlediği farklı etkinliklerle rafinericilik alanındaki deneyimlerimizi öğrencilerimize aktarmaya devam edeceğiz. Bu kıymetli iş birliğine verdikleri destek için Batman Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. İdris Demir'e ve süreçte bizlere destek veren tüm akademisyenlerimize içten teşekkürlerimi sunuyor, öğrencilerimize başarılar diliyorum."

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir ise Batman Üniversitesi öğrencilerinin sektör deneyimi çerçevesinde mesleki bilgilerini geliştirdiklerini kaydederek, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak teorik eğitim kadar pratik eğitime de önem veriyoruz. Bu nedenle eğitimin, uygulama imkanlarıyla pekiştirilmesi için iş birliği çalışmalarını son derece değerli görüyoruz. Bölgemizde farklı sektörlerin önde gelen kuruluşlarıyla öğrencilerimiz için çeşitli iş birlikleri yapmaya devam ediyoruz. Uygulamalı eğitim fırsatlarıyla ülkemizin ve Batman'ın enerjide ihtiyaç duyduğu insan kaynağını yetiştirmeyi hedefliyoruz. Sanayi ile iç içe, uygulamaya dayalı modellerin öğrencilerimizin nitelik kazanımında kritik önemde olduğunu biliyoruz. Tüpraş ile imzaladığımız protokol ve sonrasında verilen eğitim bu yaklaşımımızın somut bir göstergesi oldu. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu programlarında öğrenim gören öğrencilerimiz staj imkanı buldu."

Tüpraş, Batman Üniversitesi iş birliğiyle yürüttüğü bu modeli, eş zamanlı olarak Kırıkkale'de de gerçekleştirdi. Şirket, gelecek yıllarda bu programı devam ettirmeyi ve rafinerilerinin bulunduğu Kocaeli ve İzmir'de de yaygınlaştırarak daha fazla genci enerji sektörüne kazandırmayı planlıyor.