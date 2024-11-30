TÜRGEV Başkanı? Yılmaz: "Özel sektörün sosyal sorumluluk projeleri geliştirmesi önemli"

Ekonomi

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı? Hatice Akıncı Yılmaz, hem uluslararası ölçekte hem ulusal ölçekte şirketlerin, özel sektörün sosyal sorumluluk projeleri geliştirmesinin önemli olduğunu belirterek, "Biz burada o noktada bir vizyon oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle, Türkiye'deki şirketlerimizin bu noktada bir ileri aşamaya geçmesi bizim açımızdan çok değerli." dedi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) tarafından düzenlenen, iş dünyasının önemli etkinlikleri arasında yer alan MÜSİAD EXPO 2024 Uluslararası Ticaret Fuarı, kapsamlı programlarla iş dünyasını bir araya getirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kapanış programına katıldığı ve bu yıl 20. kez düzenlenen etkinlik, 500'ü aşkın yabancı alım heyeti ve 18 bin metrekarelik fuar alanıyla yerli ve yabancı iş insanlarını bir araya getirdi. 94 ülkeden iş insanları, sanayiciler ve yatırımcılar etkinlikte buluşarak yeni iş birlikleri kurdu.

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı? Hatice Akıncı Yılmaz, fuarda AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, çocukların, gençlerin bir vizyon sahibi olması için çalıştıklarını belirterek, fuarın bu noktada kendileri için biçilmiş bir kaftan niteliğinde olduğunu söyledi.

Yılmaz, öğrencilerin fuar boyunca özel sektörle bağlantılar kurabildiğine dikkati çekerek, "Nitelikli şekilde bir network, bir iletişim ağı kurma imkanları oluyor. Bu noktada gerçekten fuarın çok büyük katkısı oluyor." ifadelerini kullandı.

Fuardaki stantlarının neşeli ve içeriğinin dolu bir platform olduğunu kaydeden Yılmaz, "VR sergimiz var dijital olarak, GIF'lerimizin sergisini VR üzerinden dijital şekilde gezme imkanı var ve özel sektörden ziyaretçilerin bağışlarını daha kolay yapması için bir dijital iyilik projesi başlattık. Bir pilot nokta olarak burayı seçtik. Çok rahat şekilde bağışlarını istedikleri kategoride gerçekleştirebilecekleri dijital bir stant şeklinde. Sanatsal yönünü biraz daha genişletmek adına farklı atölyelerimiz var. Çok güzel bir ilgi söz konusu." diye konuştu.

Yılmaz, fuarda, uluslararası anlamda çok geniş bir iletişim ağı oluşturulduğunu belirterek, "Bu çok çok değerli. Farklı sektörlerin burada yer alması birbirleriyle iletişim halinde olması muhakkak ki iş hacmini çok daha genişletecek. Farklı dijital imkanların da burada sağlandığını görüyoruz. Bu da geniş bir kitleye ulaşılmasını sağlıyor. Özel sektör açısından çok değerli buluyorum." değerlendirmesini yaptı.

"Uluslararası alanda sinerji oluşturuyor"

Farklı uluslararası firmaların fuara gelmiş olmasının Türkiye'nin tanıtımı açısından büyük önem arz ettiğine işaret eden Hatice Akıncı Yılmaz, bu fuarların uluslararası anlamda da bir sinerji oluşturduğunu söyledi.

Yılmaz, fuara vakfın tanıtımını gerçekleştirmek için katıldıklarını dile getirerek, "Hem uluslararası ölçekte hem ulusal ölçekte şirketlerin, özel sektörün sosyal sorumluluk projeleri geliştirmesi çok önemli. Biz burada o noktada bir vizyon oluşturmaya çalışıyoruz. Özellikle, Türkiye'deki şirketlerimizin bu noktada bir ileri aşamaya geçmesi bizim açımızdan çok değerli. Bu sosyal sorumluluk projelerini kendilerinin bir politikası, stratejisi haline getirmeleri çok anlamlı. Bu noktada biz de fuarda elimizden geldiğince katkı sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki dönemde bu çalışmalar ses getirir ve daha fazla sivil toplum ve örgüt kuruluşumuzu da burada görürüz, özel sektör de daha çok ilgi gösterir." diye konuştu.

"Geleceğin inşasında rol alan gençlere katkı sağlamaya çalışıyoruz"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Birinci? de genç kızların güvenlik ve maddi endişeleri olmaksızın eğitim almalarını sağlamak ve bu eğitimlere nitelik katmak için kurulmuş bir vakıf olduklarını belirterek, bu alanda çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Birinci, değer odaklı eğitimler, sosyal sorumluluk projeleri ve eğitim faaliyetleriyle gençleri geleceğe hazırladıklarını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

"Geleceğin inşasında rol alan gençlere katkı sağlamaya çalışıyoruz. Onlarla birlikte ilerlemeye çalışıyoruz. Burada da bu değer odaklı eğitimlerini almış gençlerimizi iş dünyasıyla buluşturan bir köprü olarak var olduğumuzu düşünüyoruz. Kariyer alanında, liderlik alanında, girişimcilik alanında genç kızlarımıza verdiğimiz eğitimlerle, onlara kattıklarımızla ve beraber inşa ettiklerimizle onların iş dünyalarında yer almaları için elimizden gelen çabayı sarf ediyor, bu altın nesle katkı sunuyoruz. Burada da firmalarımızla onları buluşturuyoruz. Gelecek odaklı vizyonlarını geliştirmelerini sağlıyoruz."