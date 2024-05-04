Türk Balıkçı Tekneleri Atlas ve Hint Okyanusu'na Yöneliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Balıkçı Tekneleri Atlas ve Hint Okyanusu'na Yöneliyor

Türk Balıkçı Tekneleri Atlas ve Hint Okyanusu\'na Yöneliyor

Türkiye'de bin 600 kadar endüstriyel balıkçı teknesi bulunurken, av yasağının ardından bazı tekneler Atlas ve Hint Okyanusu'na yönelerek avcılık yapıyor. Türkiye, Afrika ülkeleri başta olmak üzere 12 ülkeyle balıkçılık konusunda antlaşma yaparken, 15 ülke ile de müzakereler sürüyor. Türk balıkçı gemileri, uluslararası anlaşmalar kapsamında Atlas Okyanusu'nun Batı Afrika sahilleri olmak üzere farklı balık çeşitlerini avlıyor. Endüstriyel balıkçılık yapan teknelerin zor duruma düşmesi üzerine Türkiye, ikili balıkçılık antlaşmaları yaparak yeni ürün alanları bulmayı hedefliyor.

04.05.2024 14:03
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Türkiye'de bin 600 kadar endüstriyel balıkçı teknesi bulunurken bu tekneler yurt içi ve yurt dışı sularda avcılık yapıyor. Ülkemizde denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağının ardından bazı balıkçı tekneleri ağırlıklı olarak Atlas ve Hint Okyanusu'na yönelerek avcılık yapıyor.

Türkiye, Afrika ülkeleri başta olmak üzere 12 ülkeyle balıkçılık konusunda antlaşması yaparken, 15 ülke ile de antlaşma yapmak üzere müzakereler sürüyor.

Türkiye'den yapılan uluslararası anlaşmalar kapsamında Türk balıkçı gemileri ağırlıklı olarak Atlas Okyanusu'nun Batı Afrika sahilleri olmak üzere Fas, Moritanya, Fildişi Sahili, Somali gibi ülkelerin sularında tıpkı Karadeniz, Ege, Marmara ve Akdeniz'de olduğu gibi farklı balık çeşitlerini avlıyor.

Uluslararası sularda avlanan gemilerin çoğunluğunu Doğu Karadeniz'den giden balıkçı gemileri oluştururken, Türkiye şu ana kadar Afrika ülkeleri başta olmak üzere 12 ülkeyle balıkçılık konusunda antlaşması yaptı. 15 ülke ile anlaşma yapmak üzere müzakereler devam ediyor.

Türkiye karasuları dışında onlarca balıkçı teknesi, 2 binin üzerindeki tayfası ile avlanma yaparken, son yıllarda ülkemizde gerek iklimsel değişiklik gerekse çevresel faktörlerden dolayı su ürünleri avcılığı üretiminde yaşanan dalgalanmalar endüstriyel balıkçılık yapan balıkçı teknelerinin zor duruma düşmesine neden oluyor. Hem balıkçıların avlanma miktarını nispi olarak artırmak hem yeni ürün alanları bulmak için son yıllarda Türkiye su ürünleri üretiminin olduğu ülkelerle beraber ikili balıkçılık antlaşmaları yaparak bu doğrultuda Atlas ve Hint Okyanusu'nun yolunu tuttu. - TRABZON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türk Balıkçı Tekneleri Atlas ve Hint Okyanusu'na Yöneliyor - Son Dakika

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