Türk çocuk giyim markasından Çin'e ihracat

Çocuklar için kişiye özel tasarımlar gerçekleştiren Türk çocuk giyim markası Mama Latte Bonnet, taklit ürünlerinin Çin'de yayılması üzerine Çinli firmalar Türk tasarımcı Ahsen Erçetin'e ulaşarak ürünün orijinalini ithal etmeye başladılar.

2013 yılından bu yana faaliyetlerine devam eden Türk çocuk giyim markası Mama Latte Bonnet'in kurucusu tasarımcı Ahsen Erçetin, Çinlilerin, kendi markasının ürünlerine olan yoğun talebin nedenlerini açıkladı. Tasarımlarıyla her çocuğun çok daha özel görünmesini sağladıklarını belirten Erçetin, Çin'de birçok markanın ürünlerinde olduğu gibi kendi ürünlerinin de taklitlerinin üretildiğini ifade etti.

ORGANİK KUMAŞ VE BOYALARI TERCİH EDİYORUZ

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan tasarımcı Erçetin, "2013 yılından beri çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Amacımız, kişiye özel üretimler gerçekleştirerek her çocuğun özel olduğunu vurgulamak. Modern ve geleneksel çizgileri bir araya getirerek çok özel tasarımlar gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımızın sağlığı için organik kumaş ve boyaları tercih ediyoruz. Bu hususların her biri, ürünlerimizin sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok ülkesinde de ilgi görmesini sağladı. Fakat Çin'de birçok üründe olduğu gibi bizim ürünlerimizde de taklit ürünler oluşturuldu. İmitasyon ürünlerden bıkmış olan Çinli firmalar bizimle iletişime geçerek ürünün orijinaline sahip olmak istediklerini belirttiler. Bu da Çin'e yapacağımız ihracatın başlangıcı oldu" diye konuştu.

"BUTİK ÜRETİM YAPMAYA BAŞLADIK"

Kendi ürünlerinin taklitleri oluşturulmaya başladıktan sonra büyük firmaların kendileriyle iletişime geçtiklerini ifade eden Ahsen Erçetin, "Çok özel firmalar bizlerle temas kurarak butik üretimler yapmak istediklerini belirtti. Biz de bu süreci çok iyi değerlendirdik ve tasarımlarımızı ön plana çıkaran çalışmalarda bulunduk. Bu sayede tasarımlarımız Çin'de de çok geniş bir kitleye yayıldı" dedi.

Türkiye'ye katma değer oluşturmaları konusuna da değinen Erçetin, "Kişiye özel tasarımlarımız Çin dışındaki ülkelerde de ilgiyle takip ediliyor. Özellikle Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri gibi Arap dünyasına yönelik de satışlarımız yoğun biçimde sürüyor. İnsanlar kendilerini özel hissettirecek kıyafetleri seviyor. Bu durum çocuklar için de geçerli. Çocuklarına tasarım ürünleri satın alarak onların da sevimli görünmelerini ve kendilerini rahat hissetmelerini istiyorlar" ifadelerinde bulundu.

"ARAP DÜNYASINDAN YOĞUN TALEP GELİYOR"

Ürünlerine Arapların farklı bir biçimde değer verdiğini ifade eden Ahsen Erçetin, "Halihazırda tasarımlarımız dünyanın fuar merkezi olarak adlandırılan Dubai'de yoğun bir talep görüyor. Bu, global ölçekte markamızı tanıtmak adına da iyi bir fırsat bizim için. Çalışmalarımızı çok daha yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Avrupa ve Amerika'da da tasarımlarımızın tanınması için elimizden geleni yapacağız. Geleneksel ve modern motifleri kullanarak gerçekleştirdiğimiz tasarımlarımıza yenilerini ekleyerek tasarımlarımızı çeşitlendirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu.