Türk Dünyası Sivil Toplum Çalıştayı Ankara\'da

EkoAvrasya Vakfı, İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği işbirliğiyle Ankara Ticaret Odası (ATO) Meclis Salonu'nda "Türk Dünyası Sivil Toplum Çalıştayı" düzenlendi.

EkoAvrasya Vakfı, İpekyolu Kamu Diplomasisi Teşkilatı ve Türk Dünyası Sivil Toplum İşbirliği Derneği'nin (TÜRKSİT) Türk dünyasındaki sivil toplum kuruluşları arasında koordinasyonu güçlendirmek, ortak stratejiler geliştirmek ve sürdürülebilir işbirlikleri kurabilmek amacıyla düzenlediği "Türk Dünyası Sivil Toplum Çalıştayı" başladı. ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, oda olarak Türk dünyası vizyonunun bir parçası olmaya ve her adımda katkı sunmaya hazır olduklarını belirterek, "Türk dünyasının geleceği ticaretle, sanayiyle, kültürle, eğitimle, bilimle, sanatla ve en önemlisi de insan odaklı yaklaşımlarla şekillenecektir" dedi.

"Türk dünyası bütünleşme süreci içerisinde"

Baran, Türk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlıklarını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, her alanda ilişkileri güçlendirme ve geliştirmenin daimi bir vizyon olduğunu söyledi. Türk dünyasının ortak gelecek tasavvuru ile yakınlaşmasında sivil toplum kuruluşlarına büyük rol düştüğünü kaydeden Baran, "'Dilde, işte, fikirde birlik' anlayışıyla bir araya gelen Türk dünyası, diplomatik yakınlaşmanın ötesinde somut projelerle desteklenen karşılıklı ticaret, vizesiz seyahat anlaşmaları, sanayi, enerji, lojistik ve kültürel işbirlikleriyle bir bütünleşme süreci içerisinde" diye konuştu.

"Türk devletleriyle her türlü projeye hazırız"

Sivil toplum örgütlerinin ülkeler arasındaki ilişkileri sadece siyasi ve ekonomik bir düzlemde değil, toplumsal ve kültürel bağlarla da güçlendirmek adına önemli bir misyon üstlenebileceğini belirten Baran, "Türk Devletleri Teşkilatı, ortaya koyduğu vizyondan da anlaşıldığı üzere küresel, siyasi ve ekonomik gelişmeleri belirleyecek merkezlerden biri olma yolunda ilerliyor. Bu sürecin başarıya ulaşmasında iş dünyasından eğitime, sanata kadar her alanda sivil toplum kuruluşlarına görev düşüyor. Ankara Ticaret Odası olarak başkentimiz ve ülkemizin üretimde, sanayide, ticarette, ekonomide sahip olduğu tecrübeleri, Türk dünyasına taşımak ve Türk dünyasının gelişip ilerlemesine katkıda bulunmak amacıyla üzerimize düşen sorumluluğu seve seve yerine getiririz. Türk devletleriyle ortak fuarlar organize etmekten ticaret heyeti görüşmelerine, iş forumlarına kadar her türlü ortak çalışma ve projeyi hayata geçirmeye hazırız" şeklinde konuştu.

"Ortak projeler oluşturmak için önemli bir fırsat"

Hükümetler arası iş birlikleri kadar milletler arası dayanışmanın da çok kıymetli olduğunun altını çizen Baran, Türk dünyası vizyonunun bir parçası olmaya ve her adımda katkı sunmaya hazır olduklarını dile getirdi. Baran, "Türk dünyasının geleceği ticaretle, sanayiyle, kültürle, eğitimle, bilimle, sanatla ve en önemlisi de insan odaklı yaklaşımlarla şekillenecektir. Türk devletleri arasındaki ilişkileri sokaktaki her bir vatandaşı kapsayacak şekilde büyüterek, geliştirmeliyiz. Ortak vizyon doğrultusunda atacağımız her adım, Türk dünyasını güçlendireceği gibi gelecek kuşaklara bırakacağımız mirasa da değer katacaktır. Bugün gerçekleştirilen çalıştayın Türk dünyasının sivil toplumunu güçlendirmek, ortak projeler geliştirmek ve iş birliğini artırmak için önemli bir fırsat olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından "Sivil Toplum Kuruluşları ve Türk Dünyasında Çok Boyutlu Gelecek Perspektifi", "Türk Dünyasının Entegrasyon Sürecinde Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü", "Türk Dünyasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Önemi ve Kurumlararası Etkileşimdeki Rolü" ve "Sivil Toplum Kuruluşlarının Dış Politika İnşasındaki Rolü: Kamu Diplomasisi Çalışmaları" başlıklarında oturumlar düzenlendi. Programda ATO Meclis Başkanı Mustafa Deryal, Yönetim Kurulu Üyesi Ali İhsan Güçlü, Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Nuh Acar ve ATO üyeleri ile akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kamu diplomasisi uzmanları da yer aldı. - ANKARA