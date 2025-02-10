Türk Firmaları Texworld Fuarı\'nda

Ekonomi

Moda ve hazır giyim tedarik sektörlerinden 58 Türk şirketi, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te kapılarını açan Texworld Fuarı'nda tasarımlarını sergilemeye başladı. Türkiye, fuarda 2'nci büyük katılımcı ülke oldu. İTO Başkanı Avdagiç, "Tekstil ve hammaddeleri sektörümüz ihracatta büyük emekle kazandığı mevziyi kaybetmeyerek önemli bir başarı gösterdi" dedi.

Avrupa'nın önde gelen kumaş, aksesuar ve moda fuarlarından Texworld Paris 2025 Spring Fuarı, bugün Fransa'nın başkenti Paris'te kapılarını açtı. Türk tekstil sektörü firmaları bu yıl "Geleceği Dokumak" mottosuyla düzenlenen fuarda üç gün boyunca, sektörün rekabetçi ve en çok tercih edilen geniş ürün yelpazesini sergileyerek, uluslararası profesyonellerle görüşmeler gerçekleştirecekler.

Türkiye milli iştirakinin İstanbul Ticaret Odası tarafından gerçekleştirildiği fuarda Türkiye, 19 katılımcı ülke arasında milli katılım olarak 1'inci sırada yer alırken, milli iştirakte yer alan 47 firma ve bireysel olarak katılan 11 firma ile toplam 58 Türk firmasıyla katılımcı sayısı olarak fuarın ikinci büyük ülkesi oldu. Paris Le Bourget Sergi Merkezi'nde düzenlenen fuarı, yaklaşık 10 binden fazla profesyonelin ziyaret etmesi bekleniyor.

Dünyanın dört bir yanından alıcıları ağırlayan fuara katılan 58 Türk firması, tekstil ve hazır giyim alanındaki uzmanlıklarını sergiliyor.

İstanbul Ticaret Odası'nın 2020 yılından itibaren yılda 2 kere düzenlediği Texworld Paris fuarları Türkiye milli iştirak organizasyonu çalışmaları, 15-17 Eylül 2025 tarihlerinde düzenlenecek Texworld Paris Autumn 2025 ile devam edecek.

Etkinlik profesyonel alıcılara, temel ürünlerden en yenilikçi ve kaliteli ürünlere kadar geniş bir yelpazede ürünler sunan önemli bir tedarik platformu özelliğini taşıyor. Fuarda aksesuar, çanta, çocuk giyim, denim, deri mamulleri, erkek ve kadın giyim, kemer, şal, kumaş gibi ürünler sergileniyor.

"Texworld'deki her buluşmamızda sektörümüzün gelişmesini görmenin heyecanını yaşıyoruz"

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, yaptığı açıklamada, Türk moda ve hazır giyim sektörünün binbir çeşit rengi ile Texworld Paris Fuarı'nda yer almasından mutluluk duyduklarını söyledi. Avdagiç, "Texworld'deki her buluşmamızda, hazır giyim ve modanın yeni bir yorumunu ve sektörümüzün gelişmesini görmenin heyecanını yaşıyoruz. Çünkü moda, giyinmenin bir ihtiyaç olarak ortaya çıktığı ilk andan itibaren, yani insan yeryüzünde görünmeye başladığından beri olageldi. Çünkü insan o andan itibaren giysiye ihtiyaç duydu. Bu yönüyle kazıbilimcilerin ortaya çıkardığı; insan bilimci ve kültür bilimcilerin yorumladığı her eski belge ve kalıntı, modanın da gelişim çizgisini gösterir. Ortaya çıkartılan o bulgular, aynı zamanda, binlerce yıllık bir moda ve giyim sergisidir. İnsanın hayat tarzını ve ruhunda taşıdığı asli kimliğini gösterir" ifadelerini kullandı.

Avdagiç, Türkiye'nin tekstil ve hammaddeleri ihracatının 2024 yılı aralık ayında yüzde 1,8 artış göstererek 942 milyon dolar değerinde gerçekleştiğini söyledi. Avdagiç, sektörün ihracatının 2024 yılının ocak-aralık döneminde ise yüzde 1,3 azalarak 11,4 milyar dolar değerinde gerçekleştiğini kaydetti.

Şekib Avdagiç, "Tekstil ve hammaddeleri sektörümüz ihracatta büyük emekle kazandığı mevziyi kaybetmeyerek önemli bir başarı gösterdi. Sürekli dile getirdiğimiz kur-enflasyon makasının aşırı açılmasının ihracatımızı olumsuz etkilediğinin farkındayız. Ancak Türk ihracatçısı, bu zorlu engeli de geride bırakabilecek güçte olduğunu ortaya koymuştur. Ekonomiden sorumlu yetkililerimizin, bu konuya etkili çözümler getirmesiyle 2025 yılının daha iyi geçeceğine inanıyorum" diye konuştu.

"Sürdürülebilir kalkınma ve refahın, enflasyonun saf dışı edildiği bir ekonomiyle mümkün olacağına inanıyoruz"

Avdagiç, 2025 yılının enflasyonla mücadelenin kazanıldığı bir yıl olması gerektiğine işaret ederek, şunları söyledi:

"Üyelerimizin temel beklentisi budur. Kendini Türk iş dünyasının gelişimine ve rekabetçiliğinin artırılmasına adamış bir Oda olarak, sürdürülebilir kalkınma ve refahın, enflasyonun saf dışı edildiği bir ekonomiyle mümkün olacağına inanıyoruz. İstikrarlı bir üretimin gerçekleşmesi, buna bağlıdır. Bu yüzden üretim imkanlarının yaygınlaştırılması ve özel sektörün niteliğinin artırılmasına ilişkin çalışmalar yapılmasını önemsiyoruz. Diğer yandan finansmana erişim şartlarının iyileştirilmesi gerekiyor. Artan finansman maliyetleri ve uygun krediye erişimde yaşanan zorlukların çözülmesi, başta KOBİ'ler olmak üzere tüm ticari hayatı olumlu etkileyecektir. Dolayısıyla bu hedefin sağlanmasına yönelik çalışmaların artırılmasını bekliyoruz. Ülkemizin ihracat potansiyelinin artırılması için atılacak adımların önemli olduğunu düşünüyoruz."

"Ülkemiz uluslararası piyasalardaki kredi notunu iyileştirecek reformları sürdürmeli"

Türkiye'nin küresel doğrudan yatırımlar içerisindeki payının yüzde 0,9'dan 2028'de yüzde 1,5'a yükseltilmesinin hedeflendiğine işaret eden İTO Başkanı Avdagiç, bu hedefe ulaşmak için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Her şeyden evvel, yatırım ikliminin iyileştirilmesi gerekiyor. Ülkemiz, uluslararası piyasalardaki kredi notunu iyileştirecek reformları sürdürmeli. Yine 'greenfield' yatırımlar başta olmak üzere yüksek teknoloji üreten ve ikiz dönüşüme katkı sunan şirketlere yönelik teşvikler artırılmalı. Ayrıca 'greenfield' yatırımların sürdürülebilir altyapılar üzerinde şekillenmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarına erişimin artırılması ve düşük karbonlu üretim imkanlarının sunulması gerekiyor. Kanaatime göre bir şey daha yapılmalı Türkiye'nin 'başarılı greenfield yatırımları' hikayeleştirilip, yeni nesil iletişim araçlarıyla tüm uluslararası mecralarda paylaşılmalı. Bunların Türkiye'yi greenfield yatırımlar için bir cazibe merkezi haline getireceğine inanıyorum. Yeter ki biz yatırımcı dostu ekosistemimizi sürekli geliştirip eksikliklerden kurtaralım." - İSTANBUL