Türk Hava Yolları ve alt markası AnadoluJet'in bilet fiyatları cep yakıyor! İstanbul-Bodrum 1.767 TL!

Hem suçlu hem güçlü! Terim'i hedef alan yıldız futbolcu, Florya'da ortalığı karıştırdı

Türk Hava Yolları (THY)seferlerini azaltınca bilet fiyatları tavan yaptı. Türk Hava Yolları'nın alt markası olan Anadolujet'in İstanbul çıkışlı Ankara aktarmalı Bodrum seferinin biletleri 874 lira ile 1.767 lira arasında satılıyor. Türk Hava Yolları'nın İstanbul- Antalya bilet fiyatları ise 489 lira ile 862 lira arasında satılıyor.

YOLCULAR FİYATLARIN DÜŞÜRÜLMESİNİ İSTİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın belirlediği tavan fiyat uygulamasına uymayan Türk Hava Yolları ve Anadolujet'in bu bilet politikası tepki topluyor. Yolcular bilet fiyatlarının bu kadar yükselmesine bir anlam veremezken, yüksek bilet fiyatlarının bir an önce düşürülmesini istiyor.

Tepki çeken bilet fiyatları şöyle: