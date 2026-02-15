Türk iş insanları BAE ile ticarette 40 milyar dolarlık hedefe odaklandı - Son Dakika
Türk iş insanları BAE ile ticarette 40 milyar dolarlık hedefe odaklandı

15.02.2026 11:13
Türk iş insanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ziyaretiyle iki ülkenin işbirliği gündeminin, ticaret, yatırım, teknoloji, enerji ve lojistik gibi başlıklarda daha somut ve uygulama odaklı çerçeveye taşınmasını bekliyor.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çeşitli ülkelere yönelik ziyaretleri kapsamında Türk iş insanları da stratejik işbirliklere odaklanmayı sürdürüyor.

Bu çerçevede 16 Şubat'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE'yi ziyaret etmesi planlanıyor. Ziyaret kapsamında diplomatik temasların yanı sıra ticari ve ekonomik açıdan yoğun görüşmelerin gerçekleştirilmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaretine çok sayıda bakan ve iş insanının da katılması hedefleniyor.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Temmuz 2025'te Türkiye'yi ziyaret etmiş ve bu kapsamda iki ülke arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı yapılmıştı. Bu ziyaret kapsamında iki ülke arasında 7 anlaşma imzalanmıştı.

Dış ticaret hacmi 19 milyar doları buldu

Yoğun temas trafiğinin yaşandığı iki ülkenin dış ticaret hacmindeki artış da dikkati çekiyor. Bu kapsamda Türkiye'nin 2024'te BAE'ye ihracatı 8,3 milyar dolar, bu ülkeden ithalatı 7,4 milyar dolar oldu. Böylece iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 2024'te 15,7 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin 2025'te BAE'ye ihracatı 9,3 milyar dolara, BAE'den ithalatı ise 9,7 milyar dolara yükseldi. Böylece iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 19 milyar doları buldu.

Türkiye'nin geçen yıl bu ülkeye gerçekleştirdiği ihracatta ilk sırada 4,9 milyar dolarla "kıymetli veya yarı kıymetli taşlar, kıymetli metaller, inciler, taklit mücevherci eşyası, metal paralar" faslı yer aldı.

"İhracat daha dengeli yapıya kavuşmalı"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri İş Konseyi Başkanı Mehmet Ali Akarca, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin bugün itibarıyla istikrarlı, kurumsallaşmış ve çok boyutlu bir yapıya kavuştuğuna işaret etti.

Türkiye-BAE ticaret hacmindeki artışa dikkati çeken Akarca, "Bu rakamlar, BAE'nin Türkiye açısından en önemli ticaret ortaklarından biri olduğunu açık biçimde ortaya koyuyor. Bu tabloyu, 'işimiz ticari diplomasi' anlayışıyla şekillenen uzun vadeli bir sürecin sonucu olarak değerlendiriyoruz. Son yıllarda artan üst düzey temaslar, düzenli iş konseyi faaliyetleri ve özel sektör etkileşimi, ekonomik ilişkilerin sadece hacim olarak değil, nitelik olarak da güçlenmesini sağladı." dedi.

Akarca, Türkiye'nin BAE'ye ihracatında mücevher sektörünün ilk sırada yer aldığını, makine ve ekipman, inşaat malzemeleri, gıda, otomotiv, kimya ve savunma sanayisinin, geleneksel olarak güçlü konumunu koruyan sektörler arasında yer aldığını bildirerek, bu sektörlerin, BAE'nin yüksek gelirli tüketim yapısı ve büyük ölçekli proje ekonomisi sayesinde istikrarlı bir talep oluşturduğunu anlattı.

Son dönemde dijital teknolojiler, yazılım, yapay zeka, siber güvenlik ve finansal teknolojiler alanlarında Türk firmalarının görünürlüğünün arttığını aktaran Akarca, "Türkiye'nin BAE'ye ihracatında mücevher, makine ve ekipman, inşaat malzemeleri ile gıda sektörleri, güçlü talep yapısı sayesinde avantajlı konumda yer alıyor. Bunun yanında dijital teknolojiler, yazılım ve siber güvenlik gibi yüksek katma değerli alanlar da Türkiye'nin üretim esnekliği ve mühendislik kabiliyeti sayesinde rekabet üstünlüğü sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Ali Akarca, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ilişkin de "Yürürlükteki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ve mevcut pozitif eğilimler dikkate alındığında, Türkiye-BAE dış ticaretinin bu yıl da istikrarlı seyir izlemesini bekliyoruz. İki ülke arasında dile getirilen hedef, ticaret hacminin 40 milyar dolarlık seviyeye ulaşmasıdır. Bu süreçte temel önceliğimiz, yalnızca toplam hacmin artması değil, ihracatın daha dengeli, çeşitlenmiş ve yüksek katma değerli bir yapıya kavuşmasıdır. Özellikle teknoloji ve hizmet ihracatının payının artması, bu dönüşümün önemli bir göstergesi olacak." diye konuştu.

"Türkiye-BAE ilişkileri, stratejik ekonomik ortaklık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BAE ziyaretinin, ikili ekonomik ilişkilerin derinleşmesi açısından önemli eşik niteliği taşıdığına işaret eden Akarca, bu kapsamda ekonomik işbirliği gündeminin, ticaret, yatırım, teknoloji, enerji ve lojistik gibi başlıklarda daha somut ve uygulama odaklı çerçeveye taşınmasını beklediklerini söyledi.

Akarca, bu tür üst düzey ziyaretlerin iş dünyası açısından somut fırsatlara dönüşmesini önceliklendirdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Temasların, iş dünyası etkileşimini artıran toplantılar, ortak yatırım ve proje geliştirme alanları ile özel sektörün önünü açacak düzenlemeler etrafında şekillenmesini bekliyoruz. Türkiye-BAE ilişkilerini bugün sadece bir dış ticaret ilişkisi olarak değil, stratejik bir ekonomik ortaklık olarak değerlendirmek gerekiyor. Önümüzdeki dönemde hedefimiz, Türk firmalarının BAE pazarında daha kalıcı hale gelmesi, ortak yatırımların artması ve iki ülkenin birlikte üçüncü pazarlarda daha güçlü şekilde yer alması. İş Konseyi olarak, bu güçlü zemini somut işbirliklerine dönüştürmeye devam edeceğiz."

Kaynak: AA

