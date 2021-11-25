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Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı - Son Dakika

Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı

25.11.2021 14:58

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan asgari ücret görüşmelerine kısa bir süre kala siyasi partilere bir çağrı geldi. Atalay, "Partiler aralarında ittifak kuruyor. İşçi ittifakı, kadın ittifakı, engelli ittifakı kursunlar. İttifak lazımsa, işçi ittifakı lazım bu ülkeye. Partiler, milletvekillerine 'İşçi çalıştırıyorsunuz, hemen onları örgütleyin' desinler." açıklamalarında bulundu.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Türk-İş'in bir otelde düzenlediği "Pandemi Döneminde Çalışma Hayatında Kadın" konulu eğitim seminerinde, çalışma hayatının çözüm bekleyen birçok sorununun bulunduğunu söyledi. Bu sorunların çözüme kavuşmasının bir yolunun da sendikalardaki kadın yönetici sayısının artması olduğunu ifade eden Atalay, sendikalarda daha çok kadın yönetici görmek istediklerini dile getirdi.

Atalay, sendikalaşma konusundaki engellerin ortadan kaldırılması için mücadele ettiğini belirterek, bir süre önce İstanbul'da yabancı sermayeli bir şirkette kadınların sendikal mücadele başlattığını, bu mücadelenin başarıyla sonuçlandığını vurguladı. TBMM'deki milletvekillerinin dörtte üçünün aynı zamanda işveren olduğunu ifade eden Atalay, "Bu konuda kabahat bizde. Biz bu ülkede çiftçi, işçi, işsiz, memur, emekli biz bu ülkenin yüzde 60'ıyız. Meclise baktığınız zaman bizden 6 kişi yok." dedi.

Siyasi partilerin işçilerin sendikal örgütlülüğünü desteklemesi gerektiğini vurgulayan Atalay, "Partiler aralarında ittifak kuruyor. İşçi ittifakı, kadın ittifakı, engelli ittifakı kursunlar. İttifak lazımsa, işçi ittifakı lazım bu ülkeye. Partiler, milletvekillerine 'İşçi çalıştırıyorsunuz, hemen onları örgütleyin' desinler." ifadelerini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU ANTİDEMOKRATİK"

Yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamının bir buçuk aydır gündemde olduğunu dile getiren Atalay, şöyle konuştu:

"Asgari ücreti konuşmaya başladığımız zaman dolar 8,5 liraydı. Şimdi dolar 12 lirayı geçti. Sebebini de anlamış değilim. Bu ülkede hepimizin yapacağı bir şey var, dayanışma içerisinde olacağız, sıkıntılarımızı paylaşacağız. Asgari ücretin bir tarafı Türk-İş beş kişi, bir tarafı işverenlerimiz beş kişi, bir tarafta bakanlığımız beş kişi. Buna katılmıyorum. Anti demokratik bir kurum bu. 12 Eylül'den kalma. Aynısı Yüksek Hakem Kurulunda var. Askerin yaptığı anayasanın bedelini ödüyoruz. Biz ne zaman kendimiz bir anayasa yaparsak o zaman olur. Öyle bir anayasa yapalım, kadın yapsın, emekli yapsın, işçi yapsın, çiftçi yapsın. Bu anayasaya hepimizin ihtiyacı var."

"BİR RAKAM SÖYLÜYORUZ AMA YETKİLİLERE SÖYLÜYORUZ"

Asgari ücret konusunda kamuoyuna bir rakam söylememeye özen gösterdiğini ifade eden Atalay, şunları kaydetti:

"Biz bir rakam söylüyoruz ama yetkililere söylüyoruz. Bu rakamı Maliye Bakanı biliyor, Çalışma Bakanı biliyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da biliyor. Bunu kamuoyunda söylediğimiz zaman kendimizi bağlıyoruz. İki yıl önce bir rakam söyledim, o dönemde 70 lira eksik verdiler bize. İşveren, 'Türk-İş'in dediği rakam ortada' diyerek 70 lira vermedi. Makul bir rakamda buluşmak lazım. Bu paranın altında işçi çalıştıramazsın. Bu rakam icrayı, evlenmeyi, boşanmayı ilgilendiriyor. Son yıllarda 7 milyon insan bu rakamla geçiniyor, daha doğrusu geçinemiyor."

Seminere, Türk-İş Genel Mali Sekreteri Ramazan Ağar, Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat, Şeker-İş Genel Başkanı İsa Gök, Basın İş Sendikası Genel Başkanı Savaş Nigar, Ağaç İş Sendikası Genel Başkanı Mürsel Taşçi, Genel Maden İş Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, Türk Metal Sendikası Bursa Şube Başkanı Selda Tekman ve Türk-İş'e bağlı sendikaların kadın üyeleri katıldı.

Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı

Asgari Ücret, Türk İş, işçi, Türk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türk-İş'ten asgari ücret görüşmelerine kısa süre kala siyasi partilere çağrı - Son Dakika
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