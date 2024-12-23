Bünyesinde Habertürk, Show TV ve Bloomberg HT'yi bulunduran Ciner Yayın Holding el değiştirdi. Yeni sahipler ise Can Grubu oldu.
Açıklama Habertürk'ün internet sitesinden yapıldı. Açıklamada, Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamını Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi kurumları da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalandığı belirtildi.
Park Grubu'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.
Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir. Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz."
Son Dakika › Ekonomi › Ciner Yayın Grubu el değiştirdi - Son Dakika
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