Türk Müteahhitlerden Suriye ve Ukrayna'ya Yeniden İmar Vurgusu - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Müteahhitlerden Suriye ve Ukrayna'ya Yeniden İmar Vurgusu

TMB Başkanı Eren, Suriye'nin yeniden inşasına hazır olduklarını ve yeni projeler için hedef belirlediklerini açıkladı.

30.01.2025 13:46
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Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren, Suriye'nin yeniden imar ve inşa sürecinde, üzerlerine düşen görevi yapmaya hazır olduklarını belirtti.

Eren, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla, birlik merkezinde düzenlenen "Yurt Dışı Müteahhitlik ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri 2024 Yılı Değerlendirmesi" toplantısında yaptığı konuşmada, geçen yıl sektörü etkileyen zorlu koşullara işaret etti.

Rusya- Ukrayna Savaşı, Gazze ve Suriye'deki son gelişmelere dikkati çeken Eren, başka ülkelerin yıktığı yakın coğrafyadaki ülkeleri yeniden inşa etme görevini, sorumluluk olarak kabul ettiklerini söyledi.

Eren, geçen yıl inşaat sektörü olarak yurt içinde ilgili Bakanlıklarla deprem bölgesindeki yaraların sarılması ve bölgenin yeniden imarı için çalıştıklarını hatırlatarak, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi çerçevesinde yurt içinde sınırlandırdıkları faaliyetleri yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde yaptıkları atılımla telafi etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Yavaşlatılan veya tümden durdurulan kamu projelerinin müteahhitlerine, tasfiye hakkı verilmesi gerektiğinin altını çizen Eren, "Devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı, sektörü olumsuz yönde etkiliyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu kaybı, yeni pazarlara açılarak ve mevcut pazarlarımızdaki faaliyetlerimizi artırarak telafi etmeye çalıştığımız 2024 yılında, özellikle Körfez ülkeleri ve Irak'a yoğunlaştık. Bu kapsamda, sektörümüz için büyük iş potansiyeli taşıyan Suudi Arabistan'ı hedef pazarlarımızın birincisi olarak belirledik." diye konuştu.

"Ukrayna'nın yeniden imarı sürecinde yer almaya hazırız"

Eren, Suudi Arabistan ile yıl içinde karşılıklı ziyaretler gerçekleştirirken, geleneksel pazar ve yakın komşu olan Irak'a yönelik faaliyetleri etkin şekilde sürdürdüklerini anlattı.

Irak'ın kalkınmasında, bölgenin istikrarında büyük rol oynayacak Kalkınma Yolu Projesi ve ülkedeki kalkınma hamlesi çerçevesinde hayata geçirilmesi planlanan tüm alt ve üstyapı projelerinin önemine işaret eden Eren, teknik müşavirler ve müteahhitlerin önemli roller üstleneceğine inandığımı dile getirdi.

Suriye'de 13 yıldır devam eden iç savaşın son bulmasının son derece önemli bir gelişme olduğuna vurgu yapan Eren, "Şüphesiz, uzun süren savaşın yıktığı Suriye'de, barış ve demokrasinin tesisi ile birlikte hızla yeniden inşa sürecine başlanacaktır. Suriye'nin yeniden imarı ve inşası sürecinde, devletimizin belirleyeceği yol haritası kapsamında üzerimize düşen görevi yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Eren, Ukrayna'da da savaşın biteceğine yönelik emareleri memnuniyetle izlediklerini, Türk firmalarının savaş sürecinde tüm risklere rağmen çalışmalarına ara vermeden devam ettiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu süreçte edindiğimiz tecrübe ve bölgedeki güçlü varlığımızla, Ukrayna'nın yeniden imarı sürecinde de yer almaya hazırız. Türk müteahhitleri olarak önümüzdeki dönemde yurt dışında her yıl üstleneceğimiz yeni proje tutarı hedefimizi kısa vadede 30 milyar dolar, orta vadede ise 50 milyar dolar olarak korumaktayız."

"Kazandığımız tecrübeyi Ukrayna ve Suriye'de kullanmak istiyoruz"

Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB) Yönetim Kurulu Başkanı İrfan Aker ise üyelerin yurt dışındaki başarılarını takip ettiklerini ve Birliğin 45. yılında yurt dışına açılma hevesinin arttığını söyledi.

Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki işler için kendi Eximbanklarını yeniden yapılandırdığını aktaran Aker, Türk Eximbank'ın da Türk müteahhitlerin Ukrayna'daki işleri için yapılanmaya gitmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Aker, Türk firmalarının yurt dışı çalışmalarına değinerek, "Önümüzdeki yıllarda Afganistan, Irak gibi ülkelerin yeniden yapılanmasında kazandığımız tecrübeyi Ukrayna ve Suriye'de kullanmak istiyoruz." dedi.

Öte yandan, Londra'da gerçekleştirilen "Birleşik Krallık-Türkiye Üçüncü Ülke İşbirliği İş Forumu"na, 26 müteahhitlik ve 4 teknik müşavirlik firması yetkilerinin katıldığını bildiren Aker, toplantılar sonrası ilk hedef olarak Özbekistan'ın belirlendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Erdal Eren, Ukrayna, Türkiye, Ekonomi, Finans, Suriye, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Müteahhitlerden Suriye ve Ukrayna'ya Yeniden İmar Vurgusu - Son Dakika

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