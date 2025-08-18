Türk Sıcak Hava Balonlarına Yurt Dışından Talep Var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Türk Sıcak Hava Balonlarına Yurt Dışından Talep Var

Türk Sıcak Hava Balonlarına Yurt Dışından Talep Var
18.08.2025 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ulaştırma Bakanı Uraloğlu, Türk yapımı 42 sıcak hava balonunun 11 ülkeye ihraç edildiğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk yapımı sıcak hava balonlarına bu yıl itibarıyla 11 ülkeden talep geldiğini belirterek, "Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün'e toplamda 42 balon ihraç edildi." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, yerli üretim sıcak hava balonu ihracatına ilişkin açıklama yaptı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM), CTM-ERP (KDM-ERP) sistemiyle geliştirilen yerli ve milli yazılımlar ile sertifikasyon süreçlerinin uluslararası standartlarda gerçekleştirildiğini bildiren Uraloğlu, Türk firması tarafından üretilen sıcak hava balonlarının, 2019 yılında tip sertifikası alarak resmi olarak tescillendiğini hatırlattı.

"Ülkemizi havacılık alanında ihracatçı konuma taşıdık"

Uraloğlu, böylece HÜRKUŞ eğitim uçağından sonra Türkiye'de tip sertifikası verilen ikinci sivil hava aracının sıcak hava balonları olduğunu aktardı. İlk ihracatın ise 2020 yılında Ruanda'ya yapıldığına anımsatan Uraloğlu, tarihte ilk kez bir sivil hava aracının ihraç edildiğini vurguladı.

Türk yapımı balonların uluslararası otoritelerce de kabul gördüğünü ifade eden Uraloğlu, 2022 yılında Brezilya, 2023'te Meksika sivil havacılık otoritelerinin SHGM tarafından verilen tip sertifikasını kabul ettiğini kaydetti.

Uraloğlu, Kapadokya'da her gün binlerce turisti gökyüzüyle buluşturan balonların artık dünyanın farklı coğrafyalarında da uçtuğuna işaret ederek, "Kendi ürettiğimiz balonlarımızla hem turizmimizi güçlendirdik hem de ülkemizi havacılık alanında ihracatçı konuma taşıdık. Bu başarı, Türkiye'nin havacılık vizyonunun en somut göstergesidir. Türk yapımı sıcak hava balonları bu yıl itibarıyla 11 ülkeye ihraç edildi. Ruanda, Gana, Mısır, Azerbaycan, Katar, Umman, Tanzanya, Güney Kore, Japonya, Meksika ve Ürdün'e toplamda 42 balon ihraç edildi. En çok satış yapılan ülke ise 23 balonla Mısır oldu." değerlendirmesinde bulundu.

"Sıcak hava balonculuğu sektörü büyüyor"

Türkiye'de sıcak hava balonculuğu sektörünün büyümeye devam ettiğini aktaran Uraloğlu, bu yılın temmuz ayı itibarıyla ülkede faaliyet gösteren balon işletmesi sayısının 71'e ulaştığını belirtti.

Uraloğlu, balon sayısının ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 503'e yükseldiğini bildirerek, temmuz ayı itibarıyla taşınan yolcu sayısının ise yüzde 7 artışla 502 bin 820'ye ulaşarak yeni bir rekor kırdığını vurguladı.

Türkiye'deki 6 pilot okulunda, balon pilotu olmak için eğitim verildiğine değinen Uraloğlu, bugün toplam 703 balon pilotunun bulunduğunu ve nitelikli insan kaynağının, sektörün en önemli gücü olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Yerel Yönetim, Havacılık, Teknoloji, Ekonomi, İhracat, Turizm, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Sıcak Hava Balonlarına Yurt Dışından Talep Var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Chikungunya virüsü hızla yayılıyor 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü Chikungunya virüsü hızla yayılıyor! 16 ülkede 240 binden fazla vaka, 90 ölü
4 ilde acele kamulaştırma kararı 4 ilde acele kamulaştırma kararı
Muhasebeci “Bankaya yatıracağım“ diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı Muhasebeci "Bankaya yatıracağım" diye çıktı, 70 bin 900 dolarla sırra kadem bastı
24 yaşında çete lideri “Haftalık 90 bin TL kazanç“ vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü 24 yaşında çete lideri! "Haftalık 90 bin TL kazanç" vaadiyle vatandaşları ağına düşürdü
Trump kendi elleriyle teslim etti First Lady’den Putin’e özel mektup Trump kendi elleriyle teslim etti! First Lady’den Putin’e özel mektup
Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18’er yıl hapis verildi Uyuşturucu sanıkları duruşmada giydirilen montla belirlendi, 18'er yıl hapis verildi
Gelibolu’da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu Gelibolu'da can havliyle alevlerden kaçan karaca yürekleri burktu
17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu 17 yaşındaki sürücü ortalığı birbirine kattı, 2 kişi saniyelerle ölümden kurtuldu
Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti Kapısı açık seyreden minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti
Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü metrelerce sürüklendi
Irak’ta DEAŞ’ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı Irak'ta DEAŞ'ın ölüm çukuru kazılmaya başlandı

11:22
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
Memurlar iş bıraktı, kamu kurumları boş kaldı
09:09
Suriye’de tansiyon yüksek SDG’yi 50 bin askerle vuracaklar
Suriye'de tansiyon yüksek! SDG'yi 50 bin askerle vuracaklar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.08.2025 11:30:11. #7.13#
SON DAKİKA: Türk Sıcak Hava Balonlarına Yurt Dışından Talep Var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.