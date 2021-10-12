Türk SİHA'sı talebi artıyor! Doğu Afrika ülkesi Ruanda, 12 adet almak için görüşmelere başladı

Yerli ve milli imkanlarla üretilen SİHA'lar, Karabağ, Libya ve Suriye gibi cephelerde gösterdiği başarılardan dolayı tüm dünyada adından söz ettiriyor. Türk yapımı silahlı insansız hava araçları (SİHA) şimdi de Ruanda'nın radarına girdi.

12 ADET SİHA İÇİN MÜZAKERELER DEVAM EDİYOR

Africa Intellegence haberine göre Doğu Afrika ülkesi Ruanda, Türkiye'den SİHA almak için görüşmelere başladı. Haberde Ruanda'nın en az iki set yani 12 adet bayraktar TB2 SİHA tedarik etmek için müzakere yürüttüğü belirtildi.

ŞUBAT AYINDA 15,9 MİLYON DOLARLIK SANAYİ TEÇHİZATI ALMIŞLARDI

Ruanda, Şubat 2021'de Türkiye'den 15,9 milyon dolarlık savunma sanayi teçhizatı satın almıştı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ruanda Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Vincent Biruta, 7 Eylül'de Ankara'da yaptıkları baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından spor, eğitim, sanayi ve protokol alanlarında anlaşmalar imzaladıklarını açıklamıştı.