Türk şirketten Rusya'ya fuar yatırımı - Son Dakika
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Türk şirketten Rusya'ya fuar yatırımı

18.10.2022 15:28
Türk şirketten Rusya'ya fuar yatırımı

Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık, Rusya'nın yeni ve modern sergi alanlarından biri olan Ekaterinburg'taki Ural Expo Fuar ve Kongre Merkezi ile ortaklık anlaşması yaparak Türkiye için münhasırlık aldı.

Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık, Rusya'nın yeni ve modern sergi alanlarından biri olan Ekaterinburg'taki Ural Expo Fuar ve Kongre Merkezi ile ortaklık anlaşması yaparak Türkiye için münhasırlık aldı.

Bünyesinde Nobel Expo Uluslararası Fuarcılık, Nobel Messe, Lebon Dış Ticaret A.Ş, Lebon GmbH, Nobel Media gibi uluslararası ticaret, medya ve fuar organizasyon şirketleri bulunan Nobel Şirketler Grubu, Rusya'daki ilk merkezini Nobel Rus O.O.O. adıyla Moskova'da açtıktan sonra önemli bir anlaşmaya imza attı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Rusya'nın yeni ve modern sergi alanlarından biri olan Ekaterinburg'taki Ural Expo Fuar ve Kongre Merkezi ile ortaklık anlaşması yaparak Türkiye için münhasırlık alan şirket, bünyesindeki Nobel Rus ile bu alanda faaliyet gösterecek. İlk olarak Almanya'nın Köln şehrinde Nobel Messe'yi kurarak yurt dışı atılımı yapan şirket ikinci yurt dışı merkezini Moskova'da açarak, imzaladığı yeni anlaşma ile burada ülkenin en önemli organizasyon şirketlerinden biri haline geldi.

Konu ile ilgili açıklama yapan eski gazeteci ve Nobel Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Çelik son bir yılda yurt içinde 9 uluslararası fuar açtıktan sonra Almanya'nın ardından yeni lokasyon olarak Rusya'yı seçmelerinin stratejisini anlattı.

Çelik, "Türkiye'deki fuarcılık sektöründe ihracattan uzak, ticarete katkı sağlamayan organizasyonlar nedeniyle büyük boşluklar var. Nobel olarak biz, bu boşlukları ihracata katkı sağlayacak ciddi uluslararası organizasyonlar yaparak doldurmak amacıyla kurulduk" dedi.

Erhan Çelik, "Türkiye'de özellikle yabancı şirketleri giderek tekelleşiyor. Buna karşın Türk fuar şirketleri ise giderek küçülüyor. Hatta CNR gibi yılların şirketleri için iflas kararı isteniyor. Hal böyle olunca eş zamanlı olarak yurt dışında da yatırım kararı aldık ve batı için şirket merkezi olarak Almanya'yı seçtik. Doğu bloku için ise Rusya'yı seçtik. Bir sonraki lokasyonumuz güneyde açılacak. Johannesburg şu anda en güçlü aday. Ortadoğu ve tüm Afrika operasyonlarımızı buradan yapmayı planlıyoruz. Böylece giderek globalleşen bir fuar şirketi olma yolunda ciddi bir adım atmış olacağız" şeklinde konuştu.

Rusya'da anlaşmaya varılan Ural Expo Fuar alanı hakkında konuşan Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Murat Şaroğlu ise 2023 yılında 7 yurt dışı fuar organizasyonu planladıklarını söyledi.

Şaroğlu, "Almanya'da 2, Katar Doha'da 1 fuar organizasyonu takvimimize zaten almıştık. Ural Expo operasyonundan sonra hemen talep topladık. Bu talepler doğrultusunda 4 sektör belirleyip, Rusya'da fuar yapmak üzere işe koyulduk. 2023'de 7 yurt dışı organizasyon ile ihracata ciddi katkılar sunuyor olacağız" şeklinde konuştu.

Verilen bilgiye göre, Nobel Şirketler Grubu bünyesinde bulunan fuar şirketleri başta mobilya olmak üzere ayakkabı-çanta-deri, makine, teknoloji, gayrimenkul, sağlık-güzellik gibi pek çok sektör için ihracat odaklı uluslararası organizasyonlar düzenliyor. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Türkiye, Rusya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk şirketten Rusya'ya fuar yatırımı - Son Dakika

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