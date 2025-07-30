Türk Somonu İhracatı 81 Milyon Doları Aştı - Son Dakika
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Ekonomi

Türk Somonu İhracatı 81 Milyon Doları Aştı

30.07.2025 11:09
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Doğu Karadeniz'den ocak-haziran döneminde 12 ülkeye Türk somonu ihracatı 81.5 milyon dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz'den ocak-haziran döneminde yapılan Türk somonu ihracatından elde edilen gelir 81 milyon 528 bin 800 dolara ulaştı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, AA muhabirine, yılın 6 ayında 12 ülkeye 12 bin 36 ton Türk somonu ihraç edildiğini söyledi.

İhracattan 81 milyon 528 bin 800 dolar kazanç sağlandığını belirten Kobya, Rusya Federasyonu, Belarus ve Japonya'nın en fazla dış satım yapılan 3 ülke olduğunu ifade etti.

Kobya, Türk somonu ihracatında Rusya Federasyonu'nun liderliğini koruduğuna işaret ederek, "Bölgemizden Rusya Federasyonu'na 40 milyon 801 bin 143 dolarlık somon ihraç edildi. Bu ülkeyi 16 milyon 118 bin 724 dolarla Belarus, 13 milyon 976 bin 520 dolarla Japonya takip etti. Geçen yılın aynı döneminden farklı olarak Birleşik Arap Emirlikleri ile Endonezya'ya da bu dönem somon dış satımı yapıldı." dedi.

Bölge ihracatının yüzde 69'unun Trabzon'dan gerçekleştirildiğini vurgulayan Kobya, "İlimizden ocak-haziran döneminde 9 ülkeye 8 bin 71 ton somon ihraç edilerek, 56 milyon 46 bin 657 dolar gelir sağlandı." diye konuştu.

Kobya, Trabzon ihracatında da Rusya Federasyonu, Belarus ve Vietnam'ın en fazla dış satım yapılan 3 ülke olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Doğu Karadeniz, Ekonomi, Japonya, Belarus, trabzon, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türk Somonu İhracatı 81 Milyon Doları Aştı - Son Dakika

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